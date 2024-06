Após nova cirurgia, Maya Massafera fala sobre transição: ''realizada''

A- A+

Maya Massafera foi submetida a nova cirurgia de redesignação vocal na última segunda-feira (24). A novidade foi compartilhada pela própria influenciadora em publicação nos stories do Instagram.

"Eu falei pra vocês que quando vocês menos esperassem eu viria com essa notícia! Graças a Deus acabou esse drama! Na segunda-feira, eu refiz a cirurgia da voz aqui em SP. Já estou ÓTIMA e com vida 'normal'. Na própria segunda, saí do hospital. Segunda, terça e quarta fiz vários exames e está tudo MARAVILHOSO!", afirmou Maya.

A influenciadora destacou que agora precisa seguir a orientação dos médicos e que sua nova voz poderá ser ouvida em cerca de três meses.

VEIO AÍ! Maya Massafera revela que refez sua cirurgia de voz e está ótima.

"Acabou esse drama e agora é só maravilha e alegria. Para os ansiosos e curiosos, eu só vou ter minha voz em três meses. Então, contenha a curiosidade", continuou.

Maya deu mais detalhes sobre sua transição: "Como já falei para vocês, quando eu comecei a transição, eu queria certas coisas e tinha disforia de algumas coisas e partes do meu corpo. Hoje, ainda tenho meus momentos 'ruins', porém estou muito mais segura e realizada."

