Tadeu Schmidt Apresentador do Prêmio Multishow, Tadeu Schmidt tem viagem marcada para Broadway Jornalista vai viajar com a família antes do início do "BBB 25".

Apresentador do "BBB", Tadeu Schmidt será um dos mestres de cerimônia, ao lado de Tatá Werneck e Kenya Sade, do 31º Prêmio Multishow. O evento acontece nesta terça-feira (3), no Rio de Janeiro.



Esta será a segunda vez que Tadeu apresenta a premiação que celebra o melhor da música nacional. Ele também subiu ao palco do evento no ano passado.

Apesar de ser mais conhecido pela apresentação do reality e pelo passado como jornalista no Fantástico, ele também revela ter uma forte relação com a música. Relação, inclusive, que "contaminou" toda a família.

"Costumo dizer que a música ajuda a contar a vida da gente. Tem a música do casamento, a música que lembra o nascimento da filha. A música tem essa capacidade de nos transportar para momentos importantes de nossa vida. A música ajuda a tornar tudo mais legal. Toquei violão na minha adolescência. Eu vivia com a turma do violão. Nunca tive muito talento, mas aprendi a tocar violão para fazer bagunça ", lembra Tadeu em entrevista ao GLOBO.

O apresentador conta que o talento que não tem acabou compensado com as filhas Valentina e Laura, apaixonadas por música.

"Elas cantam super bem. Minha filha mais velha (Valentina), que estuda na CAL (Casa das Artes de Laranjeiras) para ser atriz, é apaixonada por teatro musical. Aqui em casa somos fanáticos por teatro musical. Vamos agora viajar para Nova York para ver musical todos os dias na Broadway. Sempre que tem musical aqui no Rio nós vamos assistir. Vamos para SP para assistir a musicais. Acabamos de ver "Wicked" nos cinemas e ficamos maravilhados ", revela Tadeu.

