Atriz Nadia Bambirra, mãe de Jaffar Bambirra, morre aos 59 anos

A- A+

A atriz Nadia Bambirra, mãe do também ator Jaffar Bambirra, morreu no último domingo (18) aos 59 anos. A causa da morte não foi divulgada. Também diretora, produtora, bailarina e professora da Escola de Atores Wolf Maya, ela vivia com um câncer.



De acordo com comunicado divulgado pelo perfil da artista, o velório acontecerá às 12h de terça-feira (20), no Crematório São Francisco Xavier, no Caju, no Rio de Janeiro.

“Sua partida deixa um vazio em nossos corações e em nossa comunidade artística. Nadia era inspiração para todos que tiveram a honra de aprender e trabalhar com ela”, diz a Escola de Atores Wolf Maya em homenagem à atriz.

Dois meses atrás, a atriz havia comentado em seu perfil no Instagram que estava ausente da mídia em decorrência de uma dificuldade de visão.

Amigos da artista, diversos famosos lamentaram a partida de Nadia Bambirra com homenagens. Padrinho de Jaffar, o ator Marcelo Faria publicou uma foto em que recebe o abraço de sua comadre.



“Você deixará saudades em nós todos que tivemos a honra de conviver com você. Guerreira e amiga de todos. Quando te visitei há poucos dias você estava de bom humor e sorrindo apesar da luta contra o câncer, que acabou te levando para um outro plano”, afirmou o artista, no Instagram.

O ator Luciano Szafir publicou um vídeo em homenagem à Nadia. “Tenho um carinho tão grande por ela, ela sempre com um sorriso no rosto, sempre dando força. Recebi tanta mensagem dela quando estava no hospital”, disse ele. “Criou um garoto maravilhoso. Sinto muito. Aonde estiver, Nádia, obrigado por tudo.”

Além deles, famosos como Beth Goulart, Marcelo Serrado, Mel Lisboa, Micael Borges, Alexandra Richter, Vanessa Gerbelli e Paloma Bernardi também lamentaram a morte da atriz.

Como diretora de TV, Nadia Bambirra esteve à frente de produções da TV Record como as séries “Plano alto” e “Milagres de Jesus” e da novela “Dona Xepa”. Participou ainda, como assistente de direção, em obras com “Rebelde”, “Poder paralelo” e “Amor e intrigas”.

Ela ainda dirigiu alguns videoclipes “Quando fui Seu Par”, “Ilustração” e "Avos" do filho, Jaffar Bambirra, que também é cantor.

Veja também

FAMOSOS MC Daniel revela que vai ser pai pela primeira vez, e famosos comentam: 'Titia está preparada', diz