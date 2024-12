"Bem-vinda ao olimpo", diz Lulu Santos a Liniker, recordista de indicações ao Prêmio Multishow hoje

A- A+

Lulu Santos apareceu de surpresa no show de Liniker nessa segunda-feira (2), no Vivo Rio, no Rio de Janeiro. O cantor e compositor subiu ao palco para fazer um dueto com ela em "Deixa estar", música que gravaram juntos (e já virou hit) no disco dela, "Caju", que batiza a turnê atual.

- Bem-vinda ao olimpo! - disse Lulu, reconhecendo o lugar da cantora e compositora no panteão de artistas da música brasileira. - Nasce uma estrela - completou ele.

Na plateia do show, no terceiro dia consecutivo de ingressos esgotados para a apresentação da artista no Vivo Rio, estavam Ivete Sangalo e Preta Gil. Quando público saudou Ivete, acenando para ela, a cantora apontou para o palco, deixando claro que aquela noite era de Liniker, que vem conquistando respeito e reconhecimento da nata da MPB.

Preta Gil e Ivete Sangalo prestigiam show de Liniker. | Foto: Reprodução/Instagram

Primeira artista transgênero a ganhar um Grammy Latino - na categoria Melhor Álbum de Música Popular Brasileira com o disco “Indigo Borboleta Anil”, em 2022 -, ela se tornou um fenômeno no país, lotando shows de um público mercado pela diversidade. E também completamente devoto da artista, cantando as canções dela do início ao fim.

Liniker é recordista, com 11 indicações ao todo, a 31ª edição do Prêmio Multishow, que acontece nesta terça-feira, no Riocentro, n Barra Olímpica, Zona Oeste no Rio.

- É inacreditável o que ela alcançou sendo uma artista independente - diz o DJ Zé Pedro, produtor e dono da gravadora Joia Moderna. - Se tornou um fenômeno no país do tamanho de Bethânia e Caetano nos estádios. Venceu sem padrinho, veio de lugar nenhum e extrapolou nichos- Só vi algo parecido com o Boca Livre, em 1979.

Correndo por fora da mídia, Liniker transformou seu disco obra-prima “Caju” - ode à música, às belezas dos arranjos e melodias - numa “febre”. Palavra que, aliás, batiza um pagode do álbum "Caju".

O que Liniker está mostrando nesta turnê é que se tornou uma artista madura. Com pleno domínio de palco, rege sua banda toda preta (e seu público) como dona da sua música que é, num show que leva sua caneta não só nas composições como na direção.

Como diz sua música "Popstar", "todo mundo merece amor, até uma pop star". E Liniker foi completamente abraçada pelo amor de seu público.

