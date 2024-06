A- A+

FAMOSOS Com problema no coração, filha de Juliano Cazarré é internada de novo: "Rezem por ela" Maria Guilhermina tem cardiopatia congênita, enfermidade que afeta a válvula tricúspide, responsável por separar o átrio direito do ventrículo direito do coração

Maria Guilhermina, filha de Juliano e Letícia Cazarré, foi internada nesta terça-feira. A menina nasceu com um problema cardíaco que lhe causa dificuldades para respirar, e já havia sido internada em outras oportunidades.

Nas redes sociais, o ator afirmou que passou a noite bem no hospital com a filha e agradeceu as orações. Letícia explicou o ocorrido: "Guilhermina está precisando fazer exames para descobrir por que ela está dessaturando, com esforço respiratório e febre. Por isso, vai para o hospital agora com o papai. Nossa equipe de médicas, fisioterapeutas e técnicas está fazendo de tudo, mas chega uma hora que o hospital fica mais segura que a casa. Então, vamos. Rezem por ela", disse Letícia.





No ano passado, Maria Guilhermina já passou por alguns procedimentos cirúrgicos no coração. Todo o procedimento foi registrado pelos pais, que compartilharam muitos momentos ao lado da pequena nas redes sociais. Nesta quarta-feira (5), Letícia recapitulou alguns momentos em seu perfil no Instagram.

Maria Guilhermina já chegou a ficar sete meses internada em uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI) por conta de seu quadro de saúde. Ela tem uma cardiopatia congênita, enfermidade que afeta a válvula tricúspide, responsável por separar o átrio direito do ventrículo direito do coração.





Juliano Cazarré leva filha com doença rara para encontro com o Papa Francisco, no Vaticano — Foto: @leticiacazarre no Instagram

Essa estrutura é considerada a "porta de entrada" do coração, já que permite que o sangue venoso (que já oxigenou o organismo) retorne ao órgão. O sangue entra pelo átrio direito, passa pela válvula tricúspide, vai para o ventrículo direito, onde é bombeado para o coração para ser oxigenado novamente.

