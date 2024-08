Confira os resumos das novelas da semana (02/09 até 07/09)

A- A+

NO RANCHO FUNDO

Globo – 18h15



Segunda - Ariosto e Deodora recebem Zefa Leonel e Seu Tico Leonel em sua casa. Artur aceita jantar com Blandina, e acaba encontrando Quinota com Margaridinha no restaurante. Lola se preocupa com o comportamento de Aldenor no cabaré. Marcelo Gouveia e Jordão Nicácio selam sua parceria para explorar a Gruta Azul clandestinamente, e Vespertino os observa. Primo Cícero anuncia seu noivado com Quintilha, e Fé e Esperança rejeitam. Tia Salete convida Dracena para um novo negócio. Quinota estranha a aproximação entre Artur e Blandina. Blandina se surpreende ao ver Dona Castorina trabalhando no hotel. Ariosto propõe união com os Leonel para impedir o embargo da Gruta Azul.



Terça - Seu Tico Leonel reage contra a proposta de Ariosto, mas Zefa Leonel afirma que irá pensar. Dona Castorina garante a Blandina que continuará trabalhando. Quinota despista Blandina, que fica intrigada. Os Leonel discutem por conta da proposta de Ariosto e Deodora. Tia Salete se emociona com sua nova loja e Dracena a admira. Quinota se revolta contra a proposta de Ariosto e confronta o empresário. Vespertino oferece conselhos de investimento a Aldenor. Artur desabafa seu sofrimento com Marcelo Gouveia. Blandina pede que Tobias Aldonço demita Dona Castorina. Zé Beltino beija Dracena. Sabá Bodó anuncia a Artur e Marcelo Gouveia que a Gruta Azul está interditada, por reivindicação das terras de Primo Cícero.



Quarta - Artur teme que Zefa Leonel perca sua posse sobre a Gruta Azul. Zefa Leonel é firme com Quinota. Blandina ameaça Tobias Aldonço, que se recusa a demitir Dona Castorina. Marcelo Gouveia sonda as intenções de Sabá Bodó e Nivalda ao embargar a Gruta Azul. Nastácio confessa a Caridade que sempre quis estar perto dela. Artur comunica a Quinota que a Gruta Azul foi interditada. Fé afirma a Padre Zezo que Quintilha se uniu a Primo Cícero por interesse na Gruta Azul. Juquinha propõe estudar com Seu Tico Leonel. Padre Zezo questiona Zefa Leonel sobre a suposta rusga com Primo Cícero por conta das terras. Para impedir Dona Castorina de se cansar, Blandina faxina o quarto de hotel. Marcelo Gouveia faz uma proposta a Nivalda. Zefa Leonel confronta Primo Cícero. Artur se espanta ao ver Blandina limpando seu quarto.



Quinta - Blandina conta a Artur que está trabalhando no lugar de Dona Castorina. Primo Cícero explica a Seu Tico Leonel que está reivindicando as terras para fazer Quintilha feliz. Marcelo Gouveia se surpreende com Nivalda. Aldenor despeja seus ressentimentos em Quinota. Blandina compartilha sua história com Artur, que não sabe como ampará-la. Margaridinha convence Aldenor a ajudar os Leonel. Aldenor faz uma visita a Nivalda e encontra Marcelo Gouveia. Deodora ameaça Quintilha. Nastácio compra a parte de Tôim Feitosa no restaurante e pede segredo a Caridade. Quinota consulta Paula Alexandre sobre a disputa de terras de sua família. Blandina arma um flagrante para que Quinota a veja com Artur.



Sexta - Quinota fica atordoada ao ver Blandina supostamente dormindo na cama de Artur. Para resolver uma confusão provocada por Aldenor, Margaridinha se oferece para trabalhar com Vespertino no cabaré. Fé se recusa a receber Quintilha para dormir em sua casa. Quinota pede ajuda a Padre Zezo. Blandina observa Artur dormir e teme se apaixonar pelo rapaz. Zefa Leonel afirma ter orgulho da nova empreitada de Tia Salete. Quinota revela a Padre Zezo que Artur está com outra mulher. Artur questiona Ariosto sobre a presença de Jordão Nicácio no escritório.



Sábado - Ariosto inventa para Artur que Jordão Nicácio está ajudando na segurança da mina. Padre Zezo diz a Quinota que falará com Artur. Quinota sente uma tontura. Fé pede abrigo a Padre Zezo na igreja. Zé Beltino presenteia Dracena. Margaridinha ajuda Vespertino com as finanças do cabaré, surpreendendo-o. Blandina manipula Artur para que o rapaz a auxilie na administração das terras que ganhou de Zé Beltino. Zefa Leonel e Seu Tico Leonel incentivam Benvinda a se tornar professora e consultam Sabá Bodó. Guilherme Tell convoca Nastácio para um duelo por Caridade. Jordão Nicácio entrega uma encomenda a Marcelo Gouveia. Zefa Leonel procura Primo Cícero.



FAMÍLIA É TUDO

Globo – 19h15



Segunda - Ramón se surpreende com o conteúdo da conversa de Vênus. Wilson tenta consolar Laurinha. Mila repreende Guto por atrapalhar a noite de Júpiter e Lupita. Tom e Vênus estranham a reação agressiva de Ramón ao falar sobre Pedro. Brenda flagra Paulina com Wilson. Nanda critica Electra por desistir de ficar com Murilo. Luca decide contar para Maya tudo o que sabe sobre Jéssica. Electra convoca uma ex-colega de cela para auxiliar em seu plano contra Jéssica. Chicão vai ao casarão e acaba cercado por paparazzi. Léo se preocupa ao saber que Vênus falou com Ramón sobre a investigação. Ramón revela a Tom que Brenda teve um caso com Pedro.



Terça - Léo tenta convencer Vênus a desistir de sua investigação. Tom sente forte dores de cabeça durante a conversa com Ramón, e chama por Maya. Andrômeda e Chicão se preocupam ao ver o Casarão no programa de TV. Brenda se desespera ao saber, por Léo, que Vênus falou com Ramón. Tom conta o que descobriu sobre o pai para Maya. Ubaiara confessa a Sheila seus sentimentos por Leda. Chantal arma com uma modelo, e Guto fica contrariado. Tom decide adiar sua operação. Manu executa o plano de Electra contra Jéssica. Nanda, Leda e Lulu revelam para Vênus que Ramón ameaçou Pedro. Brenda se apavora quando Léo decide denunciar Ramón à polícia.



Quarta - Brenda implora que Léo não denuncie Ramón. Vênus fica chocada com a revelação de suas ex-madrastas. Wilson percebe o encantamento de Luca por Maya. Brenda revela a Léo que Ramón não foi o responsável pela morte de Pedro e Joana. Gina seduz Hans. Jéssica é presa em uma loja, e Manu filma toda a ação. Electra mostra o vídeo da prisão de Jéssica para Roger. Chantal leva Priscila ao restaurante da Galeria para testar a fidelidade de Júpiter. Edgar procura Frida na gravadora. Mila enfrenta Hans para impedir o vilão de atacar Furtado. Brenda diz a Ramón que Vênus o denunciou à polícia.



Quinta - Ramón fica nervoso ao saber da denúncia, e Tom tenta ajudar o pai. Leda convida Edgar para ir ao restaurante da Galeria assistir ao show de Andrômeda. Priscila tenta seduzir Júpiter. Luca avisa a Electra da viagem de Murilo. Paulina revela a Wilson as ameaças de Brenda. Brenda diz a Tom que acredita na culpa de Ramón. Sheila se insinua para Ernesto. Ubaiara/Youssef se declara para Leda. Guto troca olhares com Mila. Lupita vê Priscila com Júpiter. Frida/Catarina encontra Edgar no show de Andrômeda. Electra não consegue chegar a tempo no aeroporto. Tom procura Vênus.



Sexta - Tom passa mal, e Vênus o leva para um hospital. Frida/Catarina tenta conter a emoção diante de Edgar. Hans troca confidências com Gina. Furtado desiste de sair com Catarina. Chicão vai ao show de Andrômeda disfarçado. Electra visita Jéssica na delegacia. Vênus se entristece quando Tom pede para ela chamar Maya. Paulina desconfia de Brenda e conversa sobre isso com Wilson. Murilo surpreende Electra. Lupita termina o namoro com Júpiter. Léo avisa a Brenda que contará a verdade para Vênus. Vênus descobre que Tom tem um aneurisma.



Sábado - Maya explica sobre a doença de Tom para Vênus. Léo sugere que Brenda fuja antes de ele denunciá-la. Guto e Chicão impedem Júpiter de ir atrás de Lupita. Electra e Murilo ficam juntos. Vênus decide retirar a denúncia que fez contra Ramón, e Tom aceita fazer sua operação. Brenda manda Otto eliminar Vênus. Paulina conta tudo sobre Brenda para Tom. Ubaiara/Youssef pega dinheiro com Leda para devolver a Nanda. Jéssica deixa a cadeia e descobre que seu carro foi vandalizado. Frida/Catarina pede para Leda marcar um encontro com Edgar. Catarina tira satisfações com Hans por ameaçar Furtado. Otto encontra um comparsa. Tom decide procurar Brenda.

A CAVERNA ENCANTADA

SBT – 20h45



Segunda - Norma comemora a notícia da morte de Paulo, porque pode se tornar a nova proprietária do Colégio Interno Rosa dos Ventos. Felipe alerta Lavínia que Anna lançou um feitiço em Norma e manda a garota usar um colar de dente de alho para se proteger. Sem querer, Elisa conta a Pilar que Paulo morreu. Norma escreve um discurso para informar Anna sobre o ocorrido, mas Pilar pede para que espere. Moleza revela para Manu que sabe falar. Felipe diz a Lavínia que a eficácia do alho precisa ser refrigerada para ganhar mais potência e a menina se esconde na geladeira.



Terça - Anna diz a Lavínia que não é feiticeira e que estava apenas zombando dela. Lavínia espia uma conversa entre Norma e Elisa e descobre que Paulo morreu. Lavínia revela a Anna a notícia da morte de seu pai e desaparece do colégio. Norma fica brava com Pilar por Anna ter descoberto sobre o pai através de uma aluna. Moleza mostra a Nina e Isadora que sabe falar e pede ajuda para encontrar a Anna.

Quarta - André ajuda Anna a se esconder na toca dos Luíses, um local proibido para meninas. Anna aparece para Tonico e afirma que quer fugir do colégio para sempre. Com angústia no peito, Tonico decide revelar que Paulo era dono do Rosa dos Ventos e, portanto, Anna é a herdeira. Anna tem fé que o pai esteja vivo. Norma encontra documento que menciona que, na ausência de um testamento, ela se torna proprietária do colégio. Lavínia é expulsa dos quartos das meninas; Anna explica que o que Lavínia fez não foi legal, mas pede que ela volte ao cômodo. Pilar e Gabriel observam Anna dormindo e ficam preocupados com o futuro dela. Nina conta para Benjamin que Moleza sabe falar.



Quinta - Benjamin não acredita que Moleza consiga se comunicar e, ao disputar a mochila com Nina, acaba jogando Moleza contra a parede. Fafá leva Moleza ao veterinário, acompanhada por Nina e Benjamin. O Moleza fica internado de mentirinha para acalmar as crianças. Norma dá aulas de boas maneiras para as meninas e pega no pé de Anna de forma excessiva. Os Luíses acusam Felipe de entrar na toca, mas Pê de Peste sabe que foi André quem liberou o acesso para Anna e ameaça contar a violação da regra. Anna se incomoda com as atitudes de Norma e se impõe, alegando ser a dona do colégio. Fafá retira Moleza do Pet Shop Bolhas & Bolhas sem avisar ninguém. Norma diz a Pilar que Anna a desrespeitou na frente das outras alunas.

Sexta - André revisa o regulamento dos Luíses e Pedro questiona o amigo. Betina e Cristina discutem no Pet Shop Bolhas & Bolhas pelo sumiço de Moleza. As amigas de Anna explicam para Pilar o verdadeiro motivo do impasse entre a garota e Norma. Norma diz a Anna que ela é malcriada e terá severas correções, como aulas na diretoria e ficar longe das colegas. César, Betina e Cristina procuram na internet uma mochila como Moleza, mas Fafá conta que pegou Moleza e entregou para Anna. Norma confisca Moleza. André avisa aos amigos que Felipe é o novo integrante dos Luíses. Fafá manda Lavínia ler livros para fazer amigos e melhorar comportamentos. Na biblioteca, Lavínia encontra um símbolo secreto atrás das prateleiras.

RENASCER

Globo – 21h15



Segunda – Mariana conta ao delegado que Damião tinha a missão de tirar a vida de José Inocêncio. Augusto tenta amenizar o sofrimento do pai. Delegado Nórcia afirma que Egídio precisa provar que estava em Ilhéus no momento em que José Inocêncio foi alvejado. Damião garante a Bento e João Pedro que foi Egídio quem atirou em José Inocêncio. Eliana ameaça Mariana. Bento avisa a Aurora que José Inocêncio sofreu um atentado e foi levado para um hospital em Ilhéus. José Inocêncio não gosta da presença de Aurora no hospital e pede que ela vá embora. Lilith revela a Norberto que é filha de Jacutinga.



Terça - Norberto acolhe Lilith e se emociona com a notícia. José Inocêncio, na cadeira de rodas, recusa ajuda de todos para se locomover. Aurora tenta convencer José Inocêncio a ficar com ela, mas ele prefere terminar a relação com a fazendeira. Egídio visita José Inocêncio, fingindo cordialidade. José Inocêncio fica surpreso com a presença de Mariana em sua casa e não gosta. José Augusto revela ao pai que ele não vai mais andar e ele se revolta com a situação e com os filhos. Morena e Deocleciano consolam João Pedro. Inácia sente um aperto no peito e diz para Teca que a vida da família Inocêncio está nas mãos de Mariana.



Quarta - Delegado Nórcia confirma que os tiros disparados contra Venâncio, Egídio e José Inocêncio saíram da mesma arma. Kika comenta com José Inocêncio que o resultado da perícia não atesta a inocência de Egídio. João Pedro anuncia a nova gravidez de Sandra. Mariana tenta convencer Damião a matar Egídio. José Inocêncio recusa uma aliança com Mariana contra Egídio. Mariana usa de sedução para se aproximar de Egídio.



Quinta - A Globo não divulgará o resumo do penúltimo capítulo.



Sexta - A Globo não divulgará o resumo do último capítulo.



Sábado - Reapresentação do último capítulo.

