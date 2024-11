Confira os resumos das novelas da semana (04/11 até 09/11)

A- A+

GAROTA DO MOMENTO

Globo – 18h15



Segunda - Beatriz conta histórias às crianças do orfanato e Carmem se orgulha da neta. Beatriz vê uma foto de sua mãe, Clarice, em uma revista. Anos antes, Clarice conhece Juliano, que a pede em casamento. Maristela ameaça Zélia. Valéria confronta Juliano, que acaba provocando um acidente. Clarice vê a briga de Juliano e Valéria e termina o relacionamento com ele. Atordoada, Clarice é atropelada e Juliano a socorre. Clarice perde a memória. Maristela e Juliano armam um plano para enganar Clarice. De volta ao presente, Beatriz decide ir ao Rio de Janeiro atrás de Clarice. No Rio, durante um bloco de Carnaval, Beto e Beatriz se conhecem.



Terça - Beto se encanta por Beatriz, que se hospeda na pensão de Iolanda. Juliano e Maristela temem que a verdade sobre Clarice venha à tona. Clarice tenta recuperar sua memória. Bia comenta com Celeste que Beto é louco por ela. Beto confessa a Ulisses que não é apaixonado por Bia e que está interessado em Beatriz. Ronaldo se incomoda com a opinião de Beto sobre seu comercial. Beatriz conta a Glorinha que veio ao Rio de Janeiro procurar por Clarice. Beto termina com Bia e Maristela conforta a neta. Beto e Beatriz se reencontram em um baile de Carnaval.



Quarta - Beto e Beatriz conversam entrosados. Juliano permite que Clarice leve Bia ao baile de Carnaval. Zélia ameaça Maristela. Zélia e Juliano ficam juntos, escondidos de Maristela e Orlando. Marlene comenta com Anita que não gosta de ver Carlito na companhia de Topete. Iolanda e Ulisses se beijam e Glorinha sente ciúmes. Teresa lamenta o acidente de Eugênia. Lígia questiona Ronaldo sobre seus sentimentos por Bia. Bia encontra Beto no baile e o questiona sobre a proximidade com Beatriz.



Quinta - Bia destrata Beatriz, que se afasta de Beto e perde o amuleto que ganhou da mãe. Após uma discussão, Bia desmaia. Clarice se desespera e leva a filha ao hospital. Ulisses desconfia que foi Topete quem armou a confusão no baile. Maristela teme pela saúde de Bia. Arlete conta a Beatriz a história de sua filha, Valéria. Vera e Sebastião confrontam Topete na frente de Zélia e Orlando. Bia tem alta. Juliano questiona Beto sobre Bia. Maristela aconselha Juliano a tomar cuidado com Zélia. Vera dá uma informação sobre Clarice para Beatriz. Beto procura Bia.



Sexta - Bia consegue reatar o romance com Beto. Teresa repreende Lígia por ter abandonado os filhos. Raimundo lamenta com Alfredo o fato de ter se casado com Lígia. Beto explica para Ulisses por que reatou com Bia. Glorinha e Beatriz vão à Magnifique à procura de Clarice, mas Zélia diz que a irmã não está. Clarice sente dor de cabeça e Coralina a ajuda. Beto pede para conversar com Beatriz e acaba se atrasando para o encontro com Bia e os amigos. Beto revela a Beatriz que foi abandonado por Lígia Beatriz conta a ele a própria história. Os dois se aproximam ainda mais.



Sábado - Beatriz afirma a Beto que, enquanto ele estiver com Bia, não deve mais procurá-la. Edu questiona a postura de Anita em relação a Nelson. Ronaldo avisa a Beto sobre a festa que será promovida por Juliano para a inauguração da nova loja da Perfumaria Carioca. Beatriz decide permanecer no Rio de Janeiro e procurar Clarice. Topete fala mal de Eugênia para Guto. Vera sugere que Celeste procure um amor no jornal. Chega o dia da inauguração da loja. Maristela desconfia ao saber que Beatriz e Glorinha estão atrás de Clarice. Para afastar Beatriz da festa, Juliano arma contra ela, mas Beto a defende. Beatriz confronta Bia, quando Clarice chega.

VOLTA POR CIMA

Globo – 19h15



Segunda - Madalena prefere não acreditar na possibilidade de Osmar ter roubado sua família. Osmar se desespera com o sumiço do dinheiro e Violeta age naturalmente. Tereza teme que Doralice descubra sobre o bilhete premiado. Madalena revira sua casa atrás do bilhete de Lindomar. Roxelle se despede de Sebastian e Joyce reclama. Chico revela a Moreira que Roxelle o chantageou. Neuza se surpreende com a visita de Edson. Madalena decide procurar Osmar. Roxelle vê Neuza chegar com Edson na lanchonete e desconfia. Madalena confronta Osmar.



Terça - Um aluno passa mal na academia e Nando se preocupa. Jayme pede folga na empresa. Madalena corta relações com Osmar. Lucas se sente mal e Cida desiste de sair com Sidney. Roxelle conta para Sidney que Neuza chegou ao ponto final no carro de Edson. Osmar convida Tati para ir à sua casa e Madalena tenta impedir. Sidney questiona Cida sobre seus sentimentos por ele. Jão confronta Neuza sobre a carona que pegou com Edson. Madalena conversa com uma especialista em empreendedorismo. Tati decide procurar Osmar.



Quarta - Osmar chama Tati e Doralice para morar com ele. Jão repreende Neuza. Cida discute com Sidney. Roxelle e Chico, Sebastian e Joyce e Osmar e Violeta combinam de ir ao mesmo forró. Madalena e Tati se enfrentam. Jão e Nando se conhecem. A professora de Tati sugere novas ideias de trabalho para Madalena. Sidney vai à casa de Cida. Jão sugere que Madalena procure um advogado. Joyce vê Osmar no forró com Violeta.



Quinta - Osmar chega a uma reunião de contraventores e se surpreende com a sua apresentação. Madalena conversa com um advogado. Jô ajuda Osmar na reunião. Doralice pede que Rique preserve o emprego de Tereza. Osmar enfrenta Armando. Moreira arma para Chico. Tati assiste com Jin a um episódio de sua série. Roxelle cai na armação de Moreira. O barracão de bate-bolas pega fogo. Madalena se desespera ao ver Doralice no barracão em chamas e vai a seu socorro com Jão.



Sexta - Tereza volta de viagem e decide ficar em casa com Jayme. Belisa desmaia quando Silvia mostra o diário que encontrou de sua avó. Jão ajuda as pessoas que estão dentro do galpão. Joyce percebe a tensão de Belisa ao falar sobre o diário de Mariazinha. Osmar se diverte com Tati. Doralice é levada para o hospital e Jayme avisa a Osmar. Tati ouve Jin falar em coreano ao telefone e o questiona. Joyce descobre que Violeta encontrou seu brinco. Belisa afirma a Silvia que teme que Mariazinha tenha escrito seu segredo no diário que ela trouxe de Paris. Jão anuncia que o Dragão Suburbano não desfilará no Carnaval. Silvia afirma a Belisa que não abrirá o diário de sua avó. Madalena se enfurece ao ver que Doralice recebeu um convite para ir à casa de Osmar.



Sábado - Madalena tenta convencer Doralice a não ir à casa de Osmar. Violeta leva Doralice até sua casa para falar com Osmar. Rosana proíbe Rique de pedir para Edson ajudar o Dragão Suburbano. Sidney sente ciúmes de Cida com Alberto. Roxelle discute com Chico. Tati se anima ao receber uma mensagem de Nando. Sebastian incentiva Roxelle a usar Madalena para provocar Chico. Tati esconde os presentes que ganha de Osmar em sua mochila. Madalena encontra os presentes que Osmar comprou para Tati.

A CAVERNA ENCANTADA

SBT – 20h45



Segunda - À distância, Safira usa seus poderes para fazer o colégio tremer. Safira avisa a Dodô que o inverno está chegando e que vai hibernar. Pilar diz a César que não quer se relacionar com ninguém agora e pede para ele aceitar sua amizade. Dodô revela a Anna, Manu e Isadora que, quando era filhote, o morcego se perdeu da família e foi Safira quem cuidou dele. Fafá sofre com as dívidas financeiras. Depois dos tremores no colégio, Norma e Elisa acreditam que há assombrações no local.



Terça - Elisa e Norma caçam fantasmas no colégio. Anna quer encontrar um outro rádio para se comunicar com Dodô na caverna. Tonico está com saudade da vida do campo e os alunos, junto a Dalete, preparam uma surpresa. Elisa recolhe os livros da mãe de Anna. Revoltada, Anna coloca novamente os livros nas estantes da biblioteca, o que desagrada muito Norma.



Quarta - Tonico ganha uma festa surpresa. Norma discute feio com Anna e afirma que é a autoridade no colégio, mas a menina retruca, alegando que é a dona. A notícia sobre a briga entre a diretora e Anna se espalha pelo colégio. Manuela e Isadora procuram ferramentas para fazer um rádio e entregá-lo a Dodô.



Quinta - Gabriel convence Norma a não jogar fora os livros da biblioteca, já que pode arrumar problemas com Anna. Isadora consegue projetar o rádio comunicador. Binho desaparece do colégio e os amigos encontram seu relógio com as horas paradas. Norma informa a Anna que ela não vai dormir mais com as outras meninas e sim em um quartinho apertado embaixo da escada do saguão. Shirley e Wanda reparam que o relógio suíço delas também parou.



Sexta - Elisa, Dalete e Tonico brigam com Norma por ter colocado Anna para dormir no quartinho embaixo da escada. Shirley e Wanda levam o relógio suíço até Goma para consertá-lo. Anna e Isadora deixam o rádio comunicador com Dodô. Dodô avisa Anna, Isadora e Manu que Safira hibernou. Manu desconfia do morcego. Felipe, Pedro e André pedem a Gabriel que os leve até o Goma Behr para verificar e reparar o relógio de Binho. Anna, Isadora e Manu entram na caverna e, surpreendentemente, uma mão agarra Anna.

MANIA DE VOCÊ

Globo – 21h15



Segunda - Viola pergunta a Iberê sobre Michele e Cristiano e acusa Mavi de estar envolvido na situação do casal. Cristiano e Michele aceitam a proposta de Yuri para atravessar a fronteira da Espanha com uma carga suspeita. Robson expulsa Dhu de sua casa. Diana decide abrigar Dhu e tentar arrumar um emprego no resort para ela. Luma pede uma ajuda a Cida e afirma que conseguirá tudo o que deseja.



Terça - Cida aconselha Luma a pensar em seu amor por Rudá. Luma mente para Rudá. Cristiano sofre um acidente na estrada e a polícia encontra a carga que ele transportava. Iberê avisa a Mavi sobre o acidente de Cristiano. Luma conversa com Viola e defende Mavi. Viola convida Dhu para fazer um teste no Violeta. Michele visita Cristiano no hospital e descobre que ele será preso assim que receber alta.



Quarta - Cristiano aconselha Michele a voltar para o Brasil. Luma se surpreende ao ver Mavi em seu barco e o chantageia. Rudá mostra a Viola a notícia sobre a prisão de Cristiano e o acusa de ser cúmplice de Mavi. Evelyn faz um teste de gravidez. Mércia e Luma fazem um acordo. Yuri se recusa a ajudar Michele. Viola pergunta a Mavi sobre o envolvimento dele na carga transportada por Cristiano.



Quinta - Mavi se defende. Viola decide ajudar Michele a voltar para o Brasil. Rudá desconfia de Luma. Mércia comunica a Mavi que se aliou a Luma e que ela se mudará para a cobertura. Michele chega ao Brasil e é amparada por Viola, que promete achar um advogado para Cristiano. Lorena manipula Gael, Robson e Sirlei. Michele volta a trabalhar no restaurante. Rudá escuta uma conversa de Luma e Cida e confronta a namorada.



Sexta - Luma confessa a Rudá sobre seu envolvimento com Mavi. Rudá termina com Luma e faz uma exigência. Moema tenta convencer Rudá a ficar no Brasil e alertar Viola sobre Luma. Hugo conta a Mavi que Daniel, o arquiteto que projetou o Albacoa, está morando no condomínio. Dhu avisa a Edmilson que voltará para casa só depois que o marido sair. Viola desconfia ao ver Luma entrando em uma sala de reunião com Mavi. Luma conta a Mavi que Rudá descobriu a verdade.



Sábado - Luma se sente acuada diante das acusações de Viola e conta a Mavi sobre as descobertas que a amiga fez. Berta quase flagra Ísis e Sirlei juntos. Sirlei elogia Berta. Rudá e Luma discutem e ele a expulsa de sua casa. Nahum aconselha Mavi a contar toda a verdade para Viola. Mavi faz uma revelação a Viola.

