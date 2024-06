Confira os resumos das novelas da semana (17/06 até 22/06)

A- A+

NO RANCHO FUNDO

Globo – 18h15

Segunda – Artur descobre que foi raptado por Marcelo, que o leva até o abrigo em que se conheceram. Marcelo pede perdão a Artur, e os dois se abraçam com emoção. Zé Beltino confessa a Blandina que é virgem. Quinota e Artur se desentendem por conta de Zefa Leonel e Deodora. Quinota obriga Marcelo a se confessar diante de Padre Zezo, que lhe garante que o rapaz se arrependeu de seus pecados e a deixará em paz com Artur. Sozinho, Marcelo afirma que conquistará Quinota, a despeito de seu amor por Artur.

Terça – Quinota questiona Marcelo sobre a veracidade de sua confissão ao padre. Cira e Fé se reconhecem. Marcelo pede que Quinota interceda junto a Artur para que ele seja o padrinho de casamento dos dois. Zefa Leonel visita o escritório de Ariosto, e ambos se aproximam cada vez mais. Alba pergunta sobre a vida dos Leonel e se emociona com Quinota. Seu Tico Leonel sofre com a ausência de Zefa Leonel, e Quinota conforta o pai. Deodora acerta o salário de Jordão. Quinota revela a Artur o pedido de Marcelo para ser padrinho de casamento dos dois.

Quarta – Artur e Quinota discutem por causa de Marcelo. Ariosto faz elogios a Zefa Leonel, e Seu Tico Leonel vê os dois juntos. Vespertino sente ciúmes de Jordão com Deodora, que garante ao comparsa que manipulará o matador. Seu Tico Leonel chora nos braços de Aldenor, Nastácio e Zé Beltino. Cira conhece Tobias. Ariosto corteja Zefa Leonel. Artur e Quinota fazem as pazes. Diante do vestido de noiva feito por Tia Salete, Quinota confessa à tia que adiará o casamento na igreja com Artur. Seu Tico Leonel sabota a comida de Ariosto.

Quinta – Ariosto passa mal depois de comer a refeição sabotada por Seu Tico Leonel. Tia Salete afirma que só poderá se casar após a cerimônia de Quinota. Zefa Leonel cuida de Ariosto, que está confuso com seus sentimentos pela garimpeira. Marcelo tenta disfarçar sua satisfação ao saber por Artur que ele discutiu com Quinota. Seu Tico Leonel e Quinota se preocupam com as consequências da queixa de Deodora contra Zefa Leonel. Blandina comemora os bons resultados de Marcelo em relação a Artur e Quinota. Caridade insiste para Tobias contratá-la como garçonete. Blandina manipula Quinota, e Dracena aos observa.

Sexta – Blandina acompanha Quinota até a delegacia, e Floro sugere que a moça consulte um advogado criminalista para assessorar Zefa Leonel. Vespertino pede perdão a Tia Salete pelo mal que lhe fez no passado. Floro flagra Vespertino beijando a mão de Tia Salete. Sob a ameaça de Dracena, Blandina confessa a Quinota que mentiu sobre sua identidade e pede perdão. Dona Castorina exige que Dracena e Blandina façam as pazes. Caridade é despedida por Tobias. Floro termina o noivado com Tia Salete, por acreditar que a mulher ainda ama Vespertino. Zefa Leonel procura Blandina.

Sábado – Zefa Leonel se surpreende com a reação de Blandina, mas exige que a moça se afaste de Zé Beltino e de sua família. Deodora manipula Seu Tico Leonel, quando Padre Zezo chega. Seu Tico Leonel revela a Padre Zezo que Zefa Leonel esteve junto a Ariosto. Caridade afirma que Tobias ainda irá se surpreender com ela. Marcelo descobre que o casamento de Quinota e Artur foi adiado e se anima. Dona Manuela passa mal, e Ariosto vai a seu encontro. Blandina inventa para Zé Beltino que foi enganada por Marcelo. Artur oferece sociedade a Caridade para abrir um restaurante. Zé Beltino apreende Marcelo.

FAMÍLIA É TUDO

Globo – 19h15

Segunda – O médico informa Tom, Vênus e Brenda sobre o estado de Paulina. Jules se recupera do suposto mal-estar. Jéssica explica a Mila como será o áudio que forjarão para incriminar Luca. Chantal, Lupita, Chicão e Furtado se preocupam com Guto. Tom conta para os filhos sobre o acidente de Paulina. Júpiter, Electra, Andrômeda e Plutão preparam uma surpresa para Vênus. Marieta reclama do comportamento de Jules. Andrômeda prepara um plano contra Sheila. Hans recebe Ana, e Jéssica fica animada. Netuno/Léo tem uma lembrança, e Vênus o ampara. Tom chega ao hospital para falar com Paulina.

Terça – Tom exige que Paulina inicie o tratamento no hospital. Netuno/Léo desiste de contar para Vênus sobre sua lembrança. Andrômeda finge não se incomodar com o interesse de Sheila por Chicão. Jéssica e Hans explicam o plano contra Electra para Ana. Jules leva amigos para a casa de Leda, e Marieta não gosta. Andrômeda acaba com a festa de Sheila. Júpiter se surpreende com o estado de Guto. Dionice pede que Nicole convide Plutão para um jantar em sua casa. Vênus se lembra de Frida. Andrômeda se enfurece por não ser chamada para cantar na inauguração. Vênus ouve suas ex-madrastas falando sobre seu pai e tira satisfações.

Quarta – Leda, Lulu e Nanda desconversam, e Vênus fica desconfiada. Netuno/Léo se desculpa com Tom. Wilson se oferece para ajudar com o tratamento de Paulina. Otto fala com seu cúmplice misterioso sobre Netuno/Léo. Hans explica para Ernesto seu plano contra Andrômeda e seus primos. Jéssica faz intriga de Electra para a professora de dança. Tom leva Eva para a Fundação de Vênus. Guto confronta Haroldinho e Kleberson. Chicão prepara uma surpresa para Andrômeda. Leda se surpreende ao ver a festa preparada por Jules em sua casa. Maya volta ao Brasil.

Quinta – Maya demite Tom. Eva foge da Fundação. Nicole avisa a Plutão do jantar em sua casa. Jules finge passar mal novamente, para permanecer na casa de Leda. Mila incentiva os funcionários a implicar com Guto por sua aparência. Tom consegue o apoio de um dos sócios da produtora e enfrenta Maya. Jéssica reclama do falso áudio que Hans produz de Luca. Ernesto inicia o plano de Hans contra Andrômeda. Lupita golpeia Jules para defender Leda. Jéssica consegue que Luca escute sua conversa com Murilo sobre sua paixão por Electra.

Sexta – Jéssica simula surpresa pelo flagrante de Luca e finge se desculpar com Murilo. Electra se oferece para dar aulas de dança na Fundação de Vênus. Leda ajuda Marieta e Lupita a retirar Jules de sua casa. Cláudio e Max se unem para procurar algo contra Plutão. Andrômeda pede a ajuda de Tom para gravar um novo clipe. Plutão sente-se mal diante dos comentários de Dionice sobre os namorados de Nicole. Maya questiona Jéssica sobre a armação contra Luca e Murilo. O carro de Leda é parado pela polícia. Murilo comunica a Luca que está saindo do apartamento.

Sábado – Luca se entristece com a partida de Murilo. Mila tem uma ideia para complementar o plano de Jéssica contra Electra. Jules vai atrás de Marieta, Leda e Lupita. Vênus se preocupa com as dores de cabeça de Tom. Wilson sente-se atraído por Paulina. Paulina encontra o convite para o lançamento do documentário da Fundação de Vênus e fica furiosa. Otto descobre que Netuno/Léo está apaixonado por Vênus. Júpiter sente ciúmes de Lupita com Guto. Tom e Ramón fazem exames no hospital. Ana diz a Electra que Luca armou para que ela fosse dopada.

A INFÂNCIA DE ROMEU E JULIETA

SBT – 20h30

Segunda – Vitor e Glaucia avistam o carro de Mariana e pedem carona. Laura admite para Mauro que não estava com tanta dor e que só queria ficar na casa dele com os filhos. Os dois se beijam e Mauro diz que a ama. Téo está gostando de Rosalina, mas Patrick revela que ela usa o garoto para fazer ciúmes em Romeu. Mariana para em um posto de serviço de estrada e assiste a uma reportagem que exibe vídeo de Glaucia na rede social, alegando que foi sequestrada pelos irmãos Campos. Glaucia rouba o carro de Mariana. Alex flagra os pais se beijando. Fred, Daniel, Enzo e Bernardo treinam para a formação da nova banda. Leandro faz entrevista coletiva de imprensa e é questionado sobre a filha.

Terça – Mariana faz um vídeo rebatendo as afirmações de Glaucia. Branca compra uma casa para morar com Chilique e Fê Dengosa. Para não criar expectativa, Laura vai embora da casa de Mauro. Vitor foge e deixa a irmã no posto de serviço da estrada. Um caminhoneiro oferece carona para Mariana. Glaucia estaciona o carro de Mariana em um canteiro da estrada e segue a pé. Alex provoca ciúmes em Lívia com Rosalina, para se vingar pela amizade da amada com Diego. Mariana chega em casa e revê a família.

Quarta – Chilique e Fé Dengosa contam para Trapaça e Muke que vão morar em uma residência com Dona Branca, no mesmo local em que era o esconderijo. Trapaça bagunça o guarda-roupa de Julieta, que fica brava. Daniel conversa com Mariana e ela diz que tem medo do relacionamento não dar certo novamente. Daniel pede para Mariana confiar e ela aceita dar uma chance para o amor com Daniel. No Mundo da Imaginação, a escritora dá sete chaves para a abertura de sete portais dourados. As crianças precisam passar com os sete feridos pelos portais. Mariana descobre que Amanda e Vera se juntaram para empreender.

Quinta – Téo perdoa Rosalina, mas diz que não vai esquecer o que ela fez com ele. Amanda e Vera se dão bem, mas Mariana não gosta da aproximação das duas. Leandro recupera a saúde e afirma para Bassânio que deseja contratá-lo como assistente pessoal. Glaucia volta para casa e se depara com Fred. Ela nega que gravou um vídeo dizendo que foi sequestrada. Fred fala para Glaucia se entregar, mas Glaucia responde que nunca vai se render à polícia. Romeu informa à família que avistou Glaucia. As crianças conseguem abrir os sete portais dourados.

Sexta – Mauro reflete sobre o beijo com Laura. Fred se reúne com Vera e Bernardo e revela que Glaucia vai continuar fugindo. Alex fala para Laura que, pela cara de Mauro, ele está apaixonado pela mãe. Chilique e Fê Dengosa conseguem retirar o colar com pingente de chave do pescoço de Dimitri. O pingente abre a porta da escritora no Mundo da Imaginação. As crianças abordam os feridos para tentar levá-los aos portais dourados. Julieta entra com Mariana em um portal dourado, assim como Romeu e Vera entram em outro. Dimitri convoca Leandro até o CEC para também abrir um portal.

RENASCER

Globo – 21h15

Segunda – Dona Patroa acusa Mariana de ter se casado por interesse. Joana pede ao Pastor Lívio para fazer Tião desistir de ir para o acampamento. José Inocêncio comunica à família sua separação de Mariana. Sandra não gosta de ver João Pedro defendendo Mariana e decide deixar o marido. Lu elogia o desempenho dos filhos de Tião na escola. Zinha repreende Sandra por ter saído de casa. Dona Patroa apoia Sandra. Sandra deixa claro a Mariana que não quer ser sua amiga. Inácia conta a Buba o sonho que teve com uma criança. Teca sente as dores do parto e pede a Du que avise a Buba. Maria Santa aparece para tranquilizar Teca. Inácia avisa a Buba que a hora de Teca chegou.

Terça – Teca sente a presença de Maria Santa, quando Inácia e Buba chegam para ajudá-la no trabalho de parto. Norberto não se sente à vontade de acolher Mariana em sua venda. Mariana diz a João Pedro que quer as terras que eram de sua família. Teca avisa a Du que não deixará o filho para fugir com o rapaz. Augusto conta a Buba que tudo indica que a criança de Teca é intersexo. Zinha se enfurece com a presença de Mariana na casa. Teca fica apavorada ao saber por Neno e Pitoco que Du pensa em ir embora.

Quarta – Morena recomenda que João Pedro mande Mariana embora da fazenda. Augusto comunica a Teca que o filho da jovem precisa ser examinado por um pediatra. Buba não gosta da reação de José Inocêncio. Damião ameaça Du ao ver o rapaz prestes a ferir Pitoco. José Inocêncio exige que Du escolha se fugirá ou permanecerá na fazenda com Teca e a criança. José Inocêncio se depara com Mariana na casa de João Pedro.

Quinta – José Inocêncio reage com ofensas à presença de Mariana na casa de João Pedro. Sandra conversa com Dona Patroa e diz que acha que João Pedro não a ama. Teca decide nomear sua criança como Cacau, e convidar Buba e Augusto para serem os padrinhos do bebê. Buba aceita o pedido de casamento de Augusto. Sandra se nega a conversar com João Pedro ao vê-lo com Mariana na roça. João Pedro se lamenta com Zinha e Deocleciano, dizendo que perdeu Sandra de vez. José Inocêncio diz a Inácia que sente desprezo por João Pedro, e que o filho não é mais bem-vindo em sua casa. Mariana confronta João Pedro.

Sexta – Mariana incentiva João Pedro a se associar com outros produtores de cacau para atender à demanda trazida por Bento. Sandra incentiva Dona Patroa a lutar por Rachid. Teca manda Du ir embora, diante de seu desprezo por Cacau. Neno decide ir embora com Du. Maria Santa se despede de José Inocêncio. Dona Patroa convida Rachid para jantar. José Inocêncio orienta Inácia a providenciar um padre para levar a santa para a casa do bumba. Pastor Lívio, Inácia e o padre sentem a dor de José Inocêncio, que anuncia que está esperando o dia de ser levado para o lado de Maria Santa.

Sábado – Bento diz a Augusto que não confia em Mariana. Marçal informa Egídio sobre o encontro de João Pedro com os produtores. Joana orienta Tião a procurar emprego na fazenda de João Pedro. Morena diz a João Pedro que, se ele não escolher entre Sandra e Mariana, poderá perder as duas. João Pedro deixa claro a Mariana que deseja ficar com Sandra, e pede à mulher do pai que vá em busca de seu caminho. João Pedro afirma a José Inocêncio que nunca aconteceu nada entre ele e Mariana, e avisa ao pai que colocou a madrasta para fora da fazenda. Eliana fica constrangida ao se deparar com Mariana na porta da casa de Egídio, pedindo abrigo.

