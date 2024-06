Confira os resumos das novelas da semana (01º/07 até 06/07)

A- A+

NO RANCHO FUNDO

Globo – 18h15



Segunda – Dona Manuela não resiste e todos tentam amparar Artur e Ariosto. Sabá Bodó pede o divórcio a Nivalda. Deodora destrata Torquato Tasso na frente de Seu Tico Leonel, que estranha seu comportamento. Quinota consola Torquato Tasso. Marcelo Gouveia chega para apoiar Artur. Toda a cidade se prepara para o enterro de Dona Manuela. Artur pede que Guilherme Tell e Marcelo o ajudem. Aldenor acredita que matou Sabá Bodó e comenta com Nastácio. Benvinda e Nastácio se beijam.



Terça – Benvinda e Nastácio implicam uma com o outro. Guilherme Tell reage tenso ao ver Caridade entrar no bar com Marcelo. Zefa Leonel consola Ariosto. Quinota ameaça Marcelo. Nivalda enfrenta Sabá Bodó. Blandina observa Artur dormindo. Seu Tico Leonel procura Deodora no cabaré. Lola encontra Aldenor escondido em seu armário. Guilherme Tell foge de Caridade. Deodora seduz Seu Tico Leonel.



Quarta – Seu Tico Leonel se afasta de Deodora. Aldenor vê Seu Tico Leonel no cabaré e fica intrigado. Guilherme Tell pede para Blanchette ajudá-lo a conquistar Caridade. Deodora manipula Vespertino. Padre Zezo obriga Seu Tico Leonel a cumprir uma penitência. Ariosto pede a Zefa Leonel que ela passe a noite em sua casa. Sabá Bodó discute com Nivalda. Quinota se surpreende ao descobrir que Zefa Leonel não dormiu em casa.



Quinta – Quinota estranha a reação de Tia Salete ao descobrir sobre Zefa Leonel. Aldenor se revolta por não acreditarem que ele matou o prefeito. Deodora arruma Lola e Blanchette para o enterro, e manda Vespertino emprestar um terno para Jordão Nicácio. Primo Cícero desmaia ao saber que Caridade trabalhou no cabaré. Uma grande confusão se inicia na praça. Ariosto demite Torquato Tasso. Artur promove um cortejo em homenagem à mãe que surpreende e emociona toda a cidade. Quinota questiona Zefa Leonel sobre o interesse de Ariosto.



Sexta – Zefa Leonel desconversa e orienta Quinota a consolar Artur. Dracena critica Blandina por se fingir de frágil na frente de Zé Beltino. Floro Borromeu fica enciumado de ver Vespertino falando com Tia Salete. Zefa Leonel e Seu Tico Leonel trocam olhares, e Deodora fica furiosa. Nastácio é obrigado a contar para Zefa Leonel sobre o sumiço do irmão. Lola mente para manter Aldenor no cabaré. Deodora tem uma ideia ao saber que Aldenor está no quarto de Lola. Zefa Leonel acompanha Vespertino até o cabaré. Quinota questiona Ariosto sobre o interesse em sua mãe. Zefa Leonel flagra Deodora e Seu Tico Leonel.



Sábado – Zefa Leonel vai embora do cabaré arrasada e Seu Tico Leonel vai atrás dela. Deodora se vangloria para Vespertino. Quinota discute com Ariosto. Seu Tico Leonel procura Padre Zezo. Marcelo toma a aliança de Blandina. Sabá Bodó presta queixa contra Aldenor. Floro enfrenta Vespertino. Tia Salete se preocupa com a irmã. Caridade conta para Artur o que viu sobre Zefa Leonel. Quinota tira satisfação com Deodora. Fé ouve a confissão de Seu Tico Leonel. Cira se insinua para Floro. Zefa Leonel decide voltar com a família para o rancho fundo.

FAMÍLIA É TUDO

Globo – 19h15



Segunda – Electra não acredita nas acusações de Luca, e Jéssica disfarça a alegria. Chicão se incomoda com o comportamento de Andrômeda. Andrômeda aceita fazer aulas de canto com Ernesto. Guto se preocupa com o novo plano de Júpiter. Paulina destrata Wilson na clínica. Júpiter tenta justificar seu comportamento com Lupita para Marieta. Eva chega à pista de skate e pede para treinar com Tom, mas Nildes a leva embora contra a sua vontade. Andrômeda deixa o trabalho no foodtruck para sair com Ernesto, e Chicão se entristece. Jéssica vibra ao falar para Hans e Mila da tristeza de Electra. Electra questiona Murilo sobre seus sentimentos por ela.



Terça – Murilo pergunta a Electra se tem chances de ficar com ela. Jéssica afirma a Mila que deseja destruir Electra. Tom reclama de dores na cabeça. Chantal se surpreende com a generosidade de Maya. Sheila faz intriga de Andrômeda e Ernesto para Chicão. Ernesto se interessa por Andrômeda. Wilson convence Luca a procurar Murilo. Vênus explica a Netuno/Léo seu plano para promover a galeria. Enéas mente, na frente de Nicole, para acobertar Plutão. Laurinha questiona Tom sobre Paulina. Chicão estranha quando Andrômeda chega com Ernesto ao Casarão. Luca vê Murilo e Electra se divertindo e confronta o irmão. Netuno/Léo se declara para Vênus.



Quarta – Vênus fica constrangida com a declaração de Netuno/Léo. Maya desconfia de que Jéssica seja a culpada pelo ocorrido entre Electra, Luca e Murilo. Wilson é chamado pela médica de Paulina. Brenda se preocupa com as dores de cabeça de Tom. Vênus sugere que Electra esteja apaixonada por Murilo. Murilo questiona Luca sobre seu suposto golpe, e os dois acabam brigando. Jéssica fica satisfeita com o sucesso de seu plano contra Electra. Tom pega os resultados de seus exames e de Ramón. Nicole é chamada para fazer uma entrevista de emprego na Mancini Music. Tom se assusta com o diagnóstico que recebe da médica.



Quinta – A médica alerta Tom sobre o skate. Eva aparece na Fundação com um hematoma no braço, e Vênus e Netuno/Léo falam com Nildes. Maya estranha o comportamento de Tom. Tom revela seu diagnóstico para Wilson. Júpiter fantasia com Lupita. Nicole começa a trabalhar na Mancini Music. Hans teme que Ernesto se apaixone por Andrômeda. Luca pensa em procurar Ana. Tom não conta para a família sobre sua doença. Pudim e Laurinha se divertem com Eva. Netuno/Léo fala com Marta, e Otto fica animado. Murilo diz a Chantal que acredita na culpa de seu irmão. Jéssica surpreende Luca. Vênus se prepara para a inauguração da galeria.



Sexta – Vênus e seus irmãos se organizam para a abertura do restaurante. Tom tenta disfarçar a tensão diante de Vênus. Jéssica faz intriga de Murilo para Luca. Hans não gosta de ver o sucesso dos primos. Lulu destrata Chicão na frente de Ernesto. Enéas mostra uma foto sua com Léo para Nicole. Guto tenta dançar com Lupita, mas é um fracasso, e Júpiter assume seu lugar. Brenda se recusa a sentar-se à mesa com Eva. Wilson acompanha Tom até o hospital. Marta chega à Fundação para levar Netuno/Léo. Guto tira satisfações com Júpiter. A médica avisa a Tom que seu caso é mais grave do que ele esperava.



Sábado – Tom deixa o hospital revoltado. Guto questiona Júpiter sobre seus sentimentos por Lupita. Murilo leva Electra para se inscrever em uma audição de dança, e Jéssica decide participar. Luca pede ajuda a Maya para encontrar um advogado. Maya se anima ao saber que Tom deixou de assinar um documento importante para a produtora. Todos se preocupam com a demora de Tom para chegar ao local da competição. Marta ajuda Otto a manter Netuno/Léo em um cativeiro. Tom fica angustiado com a pressão para competir. Hans se interessa por Nicole. Guto se prepara para viajar com Lupita. Wilson tenta impedir Tom de competir.

A INFÂNCIA DE ROMEU E JULIETA

SBT – 20h30



Segunda – Glaucia implora para que Nando tenha paciência e diz que está tentando ser uma boa mãe. Hélio chama Vitor para conversar e é surpreendido pela polícia. Leandro conta para Ellen, Ian e Nath sobre Hélio acusar os Monteiro de armar o incêndio e pontua que essa acusação terminou com a amizade entre eles. Após as casas dos Campos e Monteiro serem destruídas, cada família se mudou para um extremo do bairro, surgindo o Lado Vila e o Lado Tore. Nando e Dimitri gravam um vídeo de Fred para mostrar ao produtor musical. Vera se aproxima de Amanda e diz querer continuar com as parcerias entre o Monter Mercado e Armazém. Mauro convida Laura para voltar a morar com ele.



Terça – Clara desmaia ao saber que Vitor foi preso. Laura aceita morar com Mauro e eles se beijam. Alex pede para Lívia escolher entre a influenciadora Valentina ou ele. Lívia decide continuar a amizade com Valentina. Fausto comenta com Ellen, Ian e Nath que viu um tio de Leandro colocar fogo na casa de Hélio. Romeu descobre que o único tio de Leandro estava fora do país e acredita que Fausto esteja mentindo. Mauro e Laura contam aos filhos que eles estão namorando. Clara visita Vitor na cadeia e paga a fiança.



Quarta – Na casa dos Campos, Clara avisa a Vitor que Hélio ficou bravo e precisa verificar se ele aceita o filho de volta. A escritora do Mundo da Imaginação diz às crianças que elas podem achar algumas respostas do passado no diário de Fausto. Em uma seletiva de futebol no CEC, um olheiro avalia os jovens, mas Sofia falta ao evento. Valentina conhece os amigos de Lívia e debocha deles. Clara reforça a Julieta que não se lembra de nenhum tio do Leandro. Vera diz para Amanda e Mariana que gostaria de desenvolver uma linha de cosméticos e que Clara fizesse as essências. Mariana aceita a parceria. Hélio se depara com Vitor em casa.



Quinta – Hélio aceita Vitor se o filho topar trabalhar na lanchonete do CEC. Vitor concorda. O produtor musical deseja lançar uma música de Fred. Téo é escolhido pelo olheiro. Bernardo fica feliz com Vera pela mudança de visão sobre os Campos. Sofia descobre que Téo não contou que o teste mudou de horário e a enganou por ela ser uma forte concorrente. Rosalina sabota o skate de Julieta e Diego se machuca. Téo conta aos pais que prejudicou Sofia de propósito. Glaucia descobre que Fred vai assinar contrato com a gravadora.



Sexta – Lívia assiste ao podcast “Queijo com Goiabada”, com Valentina sendo entrevistada. Valentina declara que escolhe os looks e prepara os eventos sozinha, sem citar Lívia. Dimitri consegue pegar a chave da casa de Fausto. Fred diz a Glaucia que não vai voltar com ela. Glaucia pede para Fred formar uma dupla musical com ela, mas ele nega. Lívia pergunta para Valentina o motivo de não comentar sobre ela no podcast. Dimitri, Ellen, Ian, Nath e Romeu entram na casa de Fausto, mas são pegos pelo zelador.

RENASCER

Globo – 21h15



Segunda – Mariana desconfia de que Egídio tenha roubado o cacau de José Inocêncio e tenta obter informação através de Marçal. Inácia aconselha o patrão a se acertar com Mariana e lembra que a aliança entre a neta de Belarmino e o filho de Firmino não será bom negócio. Tião Galinha enfrenta José Inocêncio quando o coronel lhe acusa de roubo no assentamento. Sandra e João Pedro se beijam. José Inocêncio dá permissão para Damião descobrir se Eliana e Egídio são responsáveis pelo roubo do cacau. Egídio ameaça quebrar a garrafa do diabinho de José Inocêncio, mas se rende ao ser detido por Damião. José Inocêncio pede ao delegado Nórcia que investigue as terras de Egídio, sugerindo que o policial possa flagrar seu cacau na fazenda do coronel.



Terça – Egídio manda Marçal se livrar do cacau roubado, antes que a polícia chegue à fazenda. Sandra aceita acompanhar João Pedro até Ilhéus. Mariana ameaça contar para o delegado que Eliana e Egídio roubaram o cacau das terras que eram de José Venâncio. Ritinha e José Bento ficam juntos. Eliana pede a Mariana que guarde segredo sobre o roubo. Inácia repreende Ritinha. Eliana conta a Egídio que Mariana já sabe que eles roubaram o cacau. José Inocêncio e Bento ficam surpresos com a possibilidade de João Pedro não querer mais fazer negócio com os produtores.



Quarta – José Inocêncio discute com João Pedro, e acusa o filho de estar ao lado da família de Sandra. José Inocêncio se disponibiliza a comprar uma casa para Mariana, deixando claro que o antigo imóvel de Belarmino não está à venda. Mariana tenta convencer João Pedro a lhe vender a casa que era do avô. Sandra questiona João Pedro sobre Mariana. Inácia adverte Bento para o perigo que corre ao se aproximar de Ritinha. Damião confronta Ritinha sobre ela dormir fora de casa e Inácia a salva dizendo que a filha dormiu junto com ela. Ritinha tira a aliança do dedo na frente de Damião. Inácia acolhe Ritinha. João Pedro pede para conversar com José Inocêncio.



Quinta – João Pedro avisa ao pai que retomará o contrato de venda do cacau junto aos produtores, e informa que está disposto a vender sua casa para Mariana. José Inocêncio afirma que se casou com Mariana para conter seus planos. Damião exige que Ritinha diga com quem está se encontrando. Bento fica apreensivo ao saber da separação de Ritinha. João Pedro informa a Mariana as condições para que ela compre sua casa. Mariana se emociona ao ter Cacau, bebê de Teca, em seus braços, e pede desculpas a Buba. Augusto desconfia da repentina atitude amorosa de Mariana. José Inocêncio não gosta de ver Mariana conversando com Teca.



Sexta – Deocleciano aconselha João Pedro a desfazer o trato com Bento. José Inocêncio alerta Teca sobre Mariana. Pastor Lívio aceita levar João Pedro até o acampamento para propor trabalho aos acampados. Marçal os observa de longe. Tião convence seus companheiros a aceitarem a proposta de trabalho de João Pedro. Joana fica orgulhosa com os elogios de Pastor Lívio a Tião. Joana visita Tião no acampamento. Lu deixa todos na casa de João Pedro admirados com a proposta de ensino apresentada para transmitir conhecimento aos acampados sobre as técnicas de manejo do cacau.



Sábado – Tião fala com Joana sobre o que ganhará trabalhando para João Pedro. Deocleciano se preocupa com a reação de José Inocêncio ao saber que João Pedro pensa em passar seu conhecimento para os acampados. Inácia aparta uma briga entre Ritinha e Eliana. Sandra, Rachid e Dona Patroa convencem Norberto a ir atrás de Jacutinga. Rachid promove a noite das arábias no Forrobodó e Iolanda usa um figurino especial para ele. Lu se sente culpada por ter promovido mais uma briga entre João Pedro e o pai. Egídio conta a Inocêncio que João Pedro empregou o povo da lona em sua fazenda. José Inocêncio destrata João Pedro e o acusa de interesseiro.

