Daniel Sancho é condenado à prisão perpétua por assassinato em ilha tailandesa

Um tribunal tailandês condenou nesta quinta-feira à prisão perpétua o filho de um famoso ator espanhol pelo assassinato de um cirurgião plástico colombiano em uma ilha tropical de férias, em um caso que escandalizou a Espanha. Daniel Sancho Bronchalo, um chef de 30 anos, foi considerado culpado pelo assassinato premeditado de Edwin Arrieta Arteaga na ilha turística de Koh Phangan, no ano passado.

O caso gerou enorme interesse na Espanha porque o pai do réu, Rodolfo Sancho, é um ator conhecido, e dezenas de repórteres espanhóis voaram para o julgamento.



O tribunal na ilha de Koh Samui disse em um comunicado que Sancho recebeu uma sentença de prisão perpétua e foi condenado a pagar 4,4 milhões de bahts (cerca de US$ 130.000) à família de Arrieta. Bussakorn Kaewleeled, advogado da família da vítima, disse que eles estavam felizes com o resultado.

"O autor está satisfeito com a sentença porque ele será colocado na prisão perpétua e eles receberão alguma compensação financeira", Bussakorn disse aos repórteres do lado de fora do tribunal na ilha de Koh Samui. "O veredito foi dado, ambos os lados têm o direito de apelar de acordo com a lei tailandesa", acrescentou Bussakorn.

Quando questionada sobre a reação de Sancho, ela disse: "Ele está triste, mas não podemos esquecer a perda do morto".

O julgamento ouviu que Sancho cortou o corpo de Arrieta e colocou as partes em sacos plásticos antes de distribuí-las por Koh Phangan. "Não esperávamos (a sentença perpétua), mas devemos aceitar o que a justiça tailandesa disse, temos que respeitar", disse Carmen Balfagon, advogada de Rodolfo Sancho, aos repórteres.

Marcos Garcia-Montes, outro advogado espanhol que representa a família Sancho, disse que eles entrariam com um recurso. Rodolfo Sancho e Silvia Bronchalo, a mãe do réu, deixaram o tribunal sem falar com os repórteres. Sancho alegou que matou Arrieta, 44, em legítima defesa, e admitiu ter escondido o corpo, mas negou ter destruído o passaporte do colombiano.

Embora a Tailândia ainda tenha pena de morte para alguns crimes, incluindo assassinato premeditado, raramente realiza execuções — a última foi em 2018. A família de Arrieta disse antes do veredito que era a favor de uma sentença de prisão perpétua.

"Deixe-o ficar na Tailândia para que ele possa ter tempo, todo o tempo que Deus lhe der para viver, para pensar sobre o que ele fez", disse Darling Arrieta, irmã da vítima, em um documentário da HBO sobre o caso. "Ele não apenas desmembrou meu irmão, ele desmembrou uma família."

Alegação de legítima defesa

Sancho e Arrieta concordaram em se encontrar pessoalmente depois de se conhecerem online. O pai de Sancho disse, no mesmo documentário da HBO, que Arrieta havia ameaçado seu filho, e então "houve uma briga, e nessa briga, houve um acidente".

A defesa argumenta que Sancho agiu em legítima defesa depois que Arrieta tentou forçá-lo a fazer sexo. "Ele tentou me estuprar, e nós brigamos", disse Sancho em uma declaração citada pelo diário espanhol El Mundo.

Um advogado da família da vítima, Juan Gonzalo Ospina, disse em uma entrevista recente ao El Mundo que Sancho estava vivendo uma "falsa realidade".

Ospina disse que foi provado no julgamento em abril que Sancho havia comprado facas, sacolas plásticas e produtos de limpeza antes do crime, e os manteve no quarto onde o assassinato ocorreu.

