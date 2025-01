A- A+

CINEMA Diretor de "A bruxa" lança novo "Nosferatu"; relembre todas as versões da história nos cinemas Filme de Robert Eggers já faturou US$ 45 milhões nos cinemas americanos

Cultuado diretor de "A bruxa" e "O farol", Robert Eggers chega nesta quinta-feira (2) aos cinemas brasileiros com seu mais novo projeto: "Nosferatu".



O longa é refilmagem do clássico do expressionismo alemão de 1922 dirigido por F.W. Murnau, que por sua vez foi inspirado no livro "Drácula", de Bram Stoker. Aproveitamos o lançamento para relembrar todas as versões da história que passaram pelas telonas:

"Nosferatu" (1922)

O filme de F.W. Murnau é considerado um dos primeiros grandes filmes de terror já feitos. É também um marco do expressionismo alemão, com cenas imortalizadas nas história do cinema e da arte. A trama acompanha Hutter (Gustav von Wangenheim), um homem que assume a responsabilidade de vender um castelo que pertence ao Conde Orlock (Max Schreck), um vampiro que espalha o terror na região de Bremen. A situação fica ainda mais complexa quando o conde se apaixona por Ellen (Greta Schröder), esposa de Hutter.

"Nosferatu, o vampiro da noite" (1979)

Passadas mais de cinco décadas do clássico de Murnau, coube a outro alemão devolver "Nosferatu" às telas: Werner Herzog. O cultuado cineasta foi o responsável por "Nosferatu, o vampiro da noite", estrelado por Klaus Kinski, Isabelle Adjani e Bruno Ganz. No longa, o Conde Drácula se move da Transilvânia para Wismar, estendendo a Peste Negra pela Europa.

"Drácula em Veneza" (1988)

Nove ano após o longa de Herzog, Klaus Kinski retornou ao papel de Nosferatu em "Drácula em Veneza". O ator também foi codiretor do longa ao lado de Augusto Caminito. Na trama, um professor vivido por Christopher Plummer investiga a última aparição de Nosferatu, durante o Carnaval de Veneza, em 1786.

"Nosferatu" (2024)

Estrelada por Lily-Rose Depp, Nicholas Hoult e Bill Skarsgard, a trama acompanha uma jovem na Alemanha do século XIX que é assombrada por um antigo vampiro da Transilvânia.

