Cinema Estreia nesta quinta (12) documentário sobre a migração de músicos para Ipojuca "Cantar e tocar rimam com o mar - uma breve história da migração de música para Ipojuca" é dirigido por Jailson Melo Araújo e traz as histórias de artistas que buscavam maiores oportunidades de trabalho nas praias turísticas

Nesta quinta (12), estreia o documentário “Cantar e tocar rimam com o mar - uma breve história da migração de música para Ipojuca”, dirigido pelo baterista Jailson Melo Araújo.

A exibição acontece às 19h, no Bar do Marcão, localizado na Avenida Beira Mar em Maracaípe. Além da estreia, o encontro contará com um debate e jam session.

Migrantes da música

O vídeo documentário explora um momento histórico importante para a região, por volta do começo dos anos 2000.

Traz a trajetória desses músicos que deixaram suas casa em busca de maiores oportunidades de trabalho em pousadas, hotéis e bares das regiões turísticas do litoral.

Enfrentando baixa remuneração, distância da família, dificuldade de acesso à saúde, moradia e alimentação, estes migrantes foram construindo suas novas vidas no município de Ipojuca.

Impulsionado pela Lei Paulo Gustavo, o projeto é assinado por Jailson Araújo, também músico residente de Ipojuca desde 2017.

Freelancer, já integrou bandas e conquistou prêmios de reconhecimento por sua produção e direção. Atualmente, atua no cenário turístico musical do litoral sul de Pernambuco.

A produção e roteiro de “Cantar e tocar rimam com o mar - uma breve história da migração de música para Ipojuca” é da jornalista Marcionila Teixeira, as imagens e a edição são de Bianca Galindo e a produção de audiodescrição é de Liliana Tavares.

