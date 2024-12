Famosos reagem à saída de Rodrigo Faro da Record

A- A+

O apresentador Rodrigo Faro anunciou nesta quinta-feira, 5, sua saída da TV Record após 16 anos de parceria.

Nas redes sociais, diversos famosos reagiram à postagem do artista e o parabenizaram pela carreira construída na emissora.

Ana Hickmann, que também trabalha na emissora, afirmou que Faro é "gigante". "Muito obrigada e parabéns por tudo o que realizou aqui na Record. Boa sorte e sucesso com o novo caminho", desejou a apresentadora.

Adriane Galisteu, que apresenta o reality show "A Fazenda", também se manifestou. "Ro, parabéns por tudo! O melhor sempre está por vir… boa sorte no seu novo caminho!", declarou.



Outra colega de profissão que comentou no post de Faro foi Renata Alves, que comanda o Hoje Em Dia ao lado de Hickmann. "Rô, que jornada incrível você fez e ainda continuará fazendo! Deus abençoe cada passo seu!".



Nomes como a jornalista Sonia Abrão, David Brazil e o comediante Tirulipa também deixaram seus recados. "Rodrigo, o talento é todo seu, não depende do local em que você esteja! Sempre vai brilhar", afirmou a apresentadora do "A Tarde É Sua".

"A gente que te agradece irmão, você revolucionou e renovou a TV Brasileira", disse o humorista.



O anúncio foi feito no perfil do Instagram do apresentador e, segundo a postagem, a não renovação do contrato foi decidida de comum acordo entre Faro e a Record.

"Foi uma decisão tomada com muita reflexão e com o coração cheio de gratidão. Foram anos de aprendizado, desafios, e realizações que levarei para sempre comigo", afirma ele, que apresentava o programa A Hora do Faro.



"Este não é um adeus, mas sim um até breve. Estou animado para os novos desafios e projetos que estão por vir. Em breve contarei todas as novidades para vocês, e espero continuar contando com o apoio de vocês nessa nova fase da minha carreira", adianta ele.



A Record ainda não se manifestou sobre o tema.

