PARQUE DE DIVERSÕES Férias 2024: Mirabilandia reabre com novidades e programação para o mês de julho A exposição Mundo Jurássico é a nova atração do parque e traz área imersiva para as crianças

Aproveitando o início do período de férias escolares, o Mirabilandia realiza a abertura da temporada de 2024 com uma nova atração do parque. A novidade para a criançada, que estreia nesta quinta-feira (4), é a exposição Mundo Jurássico, voltada para toda a família.

Nessa viagem ao passado, o público pernambucano vai desfrutar de uma área temática com a exibição de réplicas de dinossauros em tamanho real, com sons e movimentos, proporcionando a sensação de imersão. A ideia é conhecer de perto estas incríveis criaturas pré-históricas em um cenário que reproduz o seu habitat natural.

Além disso, o Mundo Jurássico vai promover sessões interativas com o T-Rex na área em frente à atração, oferecendo a oportunidade das pessoas realizarem fotos e até treinarem um dinossauro de verdade. Essa atividade, que é voltada para o público infantil, será feita por meio da encenação de dois atores: um adestrador e outro vestido com uma fantasia de dinossauro.

Além da nova atração, o parque de diversões conta com 27 outras atrações,com atividades infantis, familiares, radicais e até assustadoras, como a conhecida Mansão do Terror. Outra opção para aproveitar com os amigos e a família é a área de jogos eletrônicos e tradicionais (tickets não inclusos no passaporte).

O parque ganhou um novo espaço de convivência, com aproximadamente 300 metros quadrados, com painéis instagramaveis, mesas e bancos, tratamento paisagístico em algumas áreas e nova sinalização.

A temporada 2024 do Mirabilandia contará, ainda, com outras novidades que serão divulgadas, em breve, pelo parque. A realização do seu evento temático mais concorrido, a Hora do Terror, está confirmada.

O Mirabilandia conta com posto de primeiros socorros com bombeiros civis, equipe de brigadistas, fraldário, praça de alimentação e cafeteria, além de espaços para realização de festas de aniversário e uma loja de souvenirs e memorabília.

SERVIÇO

Mirabilandia - temporada 2024

Onde: Avenida Prof. Andrade Bezerra, 1285, Salgadinho, Olinda - PE

Ingressos a partir de R$ 68 (meia-entrada) e combo família por R$ 210 (três pessoas) e R$ 280 (quatro pessoas) no site ou na bilheteria do local

Horário de funcionamento: De quinta-feira a segunda-feira, das 15h às 20h

Mais informações: @mirabilandiape

