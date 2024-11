A- A+

MÚSICA Festa Literária das Periferias terá recifense Luna Vitrolira na programação Evento, no Circo Voador, Rio de Janeiro, ganha performance de Vitrolira, que também vai atuar no Greenpeace no evento do G20

A artista pernambucana Luna Vitrolira é uma das atrações da programação da Festa Literária das Periferias (Flup) - evento que ocorre no Circo Voador, Rio de Janeiro, e está em sua 14ª edição.



Conhecia pelas multifacetas artísticas, e também na seara social, Luna é uma das vozes de peso no Estado quando o assunto é cultura e ativismo.



Em terras cariocas, Luna participa da Flup e também do Greenpeace durante o G20.



No evento ela apresenta performance artística nesta quinta-feira (14) - dentro do contexto ambiental e de sustentabilidade, motes do encontro que reúne as principais economias globais.









Mulheres

Negras

Na Festa Literária, que acontece até o próximo domingo (17), a pernambucana integra o rol de pelo menos 90% de mulheres negras que estão na programação do evento.



Luna se apresenta nesta quarta-feira (13), Luna participa de um sarau em celebração à historiadora, poeta e cineasta Beatriz Nascimento (1942-1955), ativista dos direitos humanos de negros e de mulheres no Brasil, junto a Luz Ribeiro, também do ramo da poesia.



Poeta, compositora e etc

Nascida no Recife mas criada em Paulista, na Região Metropolitana, Luna Vitrolira é poeta, cantora, compositora, pesquisadora e ativista em projetos de inclusão social.



Desde os 15 anos se movimenta na cena da poesia falada do Sertão do Pajeú, onde artisticamente começou.



Tendo na poesia uma forma de existir, a multiartista pernambucana reflete em obras o seu processo de cura e de autorreconhecimento, em paralelo à busca por sua ancestralidade, tal qual se percebe em seu recente "Memória tem Águas Espessas (2024) - livro assinado por ela, que mergulha na memória canavieira da Zona da Mata do Estado.



Mas foi com "Aquenda - O Amor às vezes é isso" (2018) que Luna deu start em seu viés de escritora. A obra, inclusive, foi finalista do Jabuti no ano seguinte, em 2019.



Para além da literatura, Vitrolita é também idealizadora do projeto "Mulheres de repente".

