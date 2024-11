Horóscopo da Sexta: confira a previsão dos astros para a sexta-feira (15/11)

A- A+

ÁRIES 21/03 A 20/04

Com a chegada da Lua Cheia, você terá acesso a uma prosperidade proporcional ao quanto se esforçou, nas últimas semanas, para tê-la, e as premiações – ou perdas – podem chegar de forma surpreendente ou inusitada. Cuidado para não ceder a impulsos consumistas, e zele pelos seus bens materiais, que podem sofrer danos.



TOURO 21/04 A 20/05

É Lua Cheia, e esta culminância acontece em seu signo, conjunta a Urano. Com isso, o normalmente pacato nativo de Touro pode não se reconhecer em algumas atitudes: seus gritos por liberdade precisam ser modulados, pois correm o risco de fazê-lo adotar comportamentos imprudentes. Quer romper com algo? O dia é hoje!



GÊMEOS 21/05 A 20/06

Bem que o geminiano é do rolê, mas a energia poderosa da Lua Cheia de hoje, que acontece em conjunção a Urano, indica que será mais inteligente da sua parte ficar recolhido. Sua cabeça vai estar funcionando a mil, e por isso será melhor se resguardar do excesso de estímulos, ou até sua saúde física poderá sofrer.



CÂNCER 21/06 A 22/07

Um incomum desejo por liberdade e variedade nas relações sociais poderá marcar o seu dia hoje: tudo obra da Lua Cheia agindo em conjunção a Urano. Cuidado, entretanto, para não ultrapassar seus limites no desejo por diversão: não violente sua essência. Atrações intensas podem ocorrer, mas será que são saudáveis?



LEÃO 23/07 A 22/08

Este dia pode trazer visibilidade profissional e destaque social para você, mas ao mesmo tempo, será preciso estar consciente a respeito da imagem que irá passar; qualquer deslize poderá ser prejudicial demais. Esteja preparado para agarrar oportunidades que surjam de surpresa, mas não esqueça da atenção à família.



VIRGEM 22/08 A 22/09

A analítica mente virginiana é expandida com a Lua Cheia desta sexta: esta confiança instigará sua coragem para ousar e ultrapassar alguns limites, principalmente do seu intelecto e do seu espírito. Cuidado, entretanto, para não perder a noção de segurança, e tenha cautela principalmente nos deslocamentos e viagens.



LIBRA 22/09 A 22/10

Com a Lua Cheia de hoje, desfrute da forte intuição e sensibilidade para os assuntos místicos da vida que ela irá lhe proporcionar. As energias do dia podem até desestabilizar algumas certezas suas, mas o incitarão a encarar com coragem assuntos que podem ser um tabu na sua cabeça. Cautela com assuntos financeiros.



ESCORPIÃO 23/10 a 22/11

Na Lua Cheia de hoje, todo mundo vai estar com as emoções mexidas, e você, com o Sol em seu signo, pode achar que é o centro de tudo. Acontece que a configuração desta sexta será exatamente sobre saber respeitar o espaço alheio e reconhecer a importância dos seus parceiros; caso contrário, pode haver rompimentos.



SAGITÁRIO 23/11 A 21/12

Com a Lua Cheia de hoje no seu setor do bem-estar, é provável que você esteja mais suscetível a sintomas físicos que irão apontar que algo no seu organismo não está sendo bem cuidado. É hora de rever a forma como tem tratado a sua saúde, e também de pensar sobre os impactos práticos das suas questões emocionais.



CAPRICÓRNIO 22/12 A 20/01

Algo diferente será despertado em você hoje pela Lua Cheia: um impulso por paixões e diversões que têm um apelo meio transgressor. Ultrapassar seus próprios pudores pode ser até saudável para o responsável capricorniano, mas é imprescindível se respeitar e não se expor a situações que podem ser arriscadas.



AQUÁRIO 21/01 A 19/02

Prepare-se para um dia de exacerbação de estados emocionais delicados; evite tocar em assuntos familiares tensos ou fazer alterações no lar, pois o risco de essas questões se desdobrarem de forma negativa é alto. Sua sensação de ser um estranho no ninho piora hoje. Prepare-se, também, para atender a imprevistos.



PEIXES 20/02 A 20/03

Hoje, a Lua Cheia irá aumentar seu desejo de conversar e se envolver com os assuntos da sua comunidade. Faça um passeio pelo bairro, visite parentes e programe alguma atividade cultural. Cuidado para não cometer indiscrições ou falar mais do que é necessário. Dirija com cautela e se previna de falhas de comunicação.

