Horóscopo da Sexta: confira a previsão dos astros para esta sexta-feira (25/10)

ÁRIES 21/03 A 20/04

Aproveite esta sexta-feira para dar um giro despretensioso por aí; os caminhos do acaso poderão fazer você cruzar seu caminho com alguém, conhecido ou ainda não, que vai exercer um encantamento especial aos seus olhos. Vale a pena dar uma chance de aproximação. Mantenha distância é de gente polêmica e radical demais!



TOURO 21/04 A 20/05

Hoje é um daqueles dias em que você sente dificuldade de se encaixar, como se não fosse compreendido ou acolhido. Mesmo que isso faça parte do seu processo evolutivo, pode ser bem desagradável, principalmente quando vem do convívio com pessoas íntimas, mas você deve buscar forças se agarrando àquilo em que acredita.



GÊMEOS 21/05 A 20/06

Como você estará muito confiante, será sábio marcar uma reunião importante, apresentar verbalmente um trabalho ou lançar uma campanha de divulgação, na qual pode até usar a sua própria imagem e voz. Porém, se for usar recursos eletrônicos, teste-os antes e tenha equipamentos reserva: a tecnologia não ajuda hoje.



CÂNCER 21/06 A 22/07

O fator sorte está do seu lado hoje, e sem que você saiba como aconteceu, será presenteado por uma vantagem, prêmio ou benefício, que pode ser, inclusive, concreto, como o recebimento de um dinheiro ou de um bem material. Entretanto, busque manter a discrição sobre isso, ou logo vai aparecer gente querendo um pedaço.



LEÃO 23/07 A 22/08

Hoje o dia é mais tenso para o nativo de Leão: sempre orgulhoso, pode ter dificuldade de dar o braço a torcer, fazendo cara feia para opiniões diferentes e para mudanças de tendência na vida profissional. A verdade é simples: se não ceder e se adaptar, pode ficar para trás. Ouça o toque bem-intencionado de um amigo!



VIRGEM 22/08 A 22/09

Hoje, há um portal que se abre entre você as consciências espirituais superiores, sendo um excelente dia para fazer pedidos, principalmente que tenham a ver com o alcance de seus objetivos profissionais. Aproveite para pensar se esses desejos são apenas de sucesso e poder, ou se há um senso de propósito o guiando!



LIBRA 22/09 A 22/10

Nesta sexta, você estará desejando ao mesmo tempo se conectar socialmente e crescer intelectualmente: é a receita perfeita para ir participar de um evento em grupo como um debate, seminário, vivência espiritual ou atividade cultural. Mesmo assim, alguém cuja influência é negativa pode colar: gentilmente, afaste-se.



ESCORPIÃO 23/10 a 22/11

Em tempos de Mercúrio no seu signo, você é atingido por uma certa inquietude, e hoje isso pode prejudicar decisões vitais na sua carreira. Seja cauteloso com o que fala para não expressar nada que possa pecar contra sua própria imagem. Mesmo os movimentos arriscados podem ser vitoriosos se você souber fazê-los.



SAGITÁRIO 23/11 A 21/12

O sagitariano se dará bem hoje ao tratar de assuntos do âmbito judicial, acadêmico e de relações internacionais. Empenhe-se neles! Aliás, se está rodando o mundo neste momento, seja a trabalho ou lazer, preste atenção a quem cruzar o seu caminho: pode ser alguém que renderá uma parceria afetiva ou profissional.



CAPRICÓRNIO 22/12 A 20/01

Hoje o capricorniano irá se beneficiar da generosidade de alguém que servirá de porto seguro ou farol para uma necessidade sua. Aceite esse favor, e quando puder, retribua. Ao mesmo tempo, pode ser que um amigo imaturo ou muito mais jovem termine envolvendo você numa situação desagradável: não se comprometa.



AQUÁRIO 21/01 A 19/02

Esteja preparado para dar suporte ao seu cônjuge ou parceiro profissional, que hoje pode estar passando por dificuldades de adaptação. No trabalho, leve em conta sua necessidade de autonomia antes de fechar um negócio. Os aquarianos descomprometidos têm mais um dia de coração batendo forte: a paixão paira no ar!



PEIXES 20/02 A 20/03

Você pode se deparar com questões éticas no trabalho, que ativarão seu senso de justiça e nobreza: flexibilidade é uma coisa, mas os parâmetros de honestidade são incontornáveis. Resista às pressões! Se suas atividades envolverem deslocamentos, saia com antecedência, pois pode haver no caminho condições inesperadas.

