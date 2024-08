A- A+

ASTROLOGIA Horóscopo de Sexta: confira a previsão dos astros para esta sexta (30) Como estará o céu na última sexta do mês de agosto? Astróloga fala de cada signo

ÁRIES 21/03 A 20/04

Vaidades e disputas entre amigos, que podem estar relacionadas com confusões amorosas, têm um potencial destrutivo hoje, mas ao mesmo tempo servirão para você enxergar a verdadeira personalidade de algumas pessoas. Por outro lado, é possível que precise sacrificar algo pessoal em prol do coletivo. Tem aprendizado aí!

TOURO 21/04 A 20/05

Nesta sexta, emergências de trabalho ou a necessidade de lidar com uma crise de imagem pessoal podem frustrar planos e atingir até a sua família. Não se estresse se chegar uma notícia aparentemente negativa relacionada com sua vida profissional: com o tempo, verá que ela terminou repercutindo muito bem para você.

GÊMEOS 21/05 A 20/06

Hoje você poderá ter dificuldades com comunicações, deslocamentos e viagens de curta ou longa distância; é bom já contar com a possibilidade de ter imprevistos. Revise bem documentos, mensagens de texto e até os áudios mandados ou recebidos para se certificar de que as informações foram bem explanadas e absorvidas.

CÂNCER 21/06 A 22/07

O astral do dia recebe o forte impacto da oposição entre a Lua e Plutão, que para o nativo de Câncer, pode trazer um susto relacionado com um bem material ou com a sua conta bancária. Não movimente grandes quantias hoje, não arrisque seu patrimônio e deixe para fazer um investimento mais arriscado em outro momento.

LEÃO 23/07 A 22/08

Resoluções definitivas podem ocorrer hoje, com a oposição entre a Lua no seu signo e Plutão em Aquário. Se está tentando encerrar um relacionamento ou até um contrato de trabalho, o dia é bom. Se a intenção é preservá-lo, fique fora da linha de combate nesta sexta e respeite os limites do seu parceiro ou parceira.

VIRGEM 22/08 A 22/09

Você, cuja percepção do mundo é bastante calcada no palpável, de vez em quando esquece de cuidar da sua mente. Hoje, questões inconscientes que mexem com seu emocional, para chamar sua atenção, provocarão sintomas que podem ser bem desagradáveis. Entenda, então, que cuidar bem de si envolve o físico e o psicológico.

LIBRA 23/09 A 22/10

Não desista de cultivar seus sonhos e continue acreditando neles, mesmo que hoje ocorra algo que se faça sentir como um balde de água fria. Persista! Há perigo de uma atração perigosa por alguém de hábitos destrutivos: preserve-se e fuja. Ouça suas amizades e a sua própria intuição a respeito de situações de risco.

ESCORPIÃO 23/10 a 22/11

A oposição entre a Lua e Plutão vai disparar eventos em sua carreira que impactam direto na vida íntima: pode ser que, para responder a eles, você tenha que se ajustar a mudanças significativas. Siga o fluxo sem muita resistência. Se quer ocupar lugares de destaque, saiba que os olhares e julgamentos vêm junto.

SAGITÁRIO 23/11 A 21/12

Hoje, circunstâncias inesperadas podem trazer a necessidade de alterar radicalmente um plano; seja flexível e resiliente, pois se insistir, pode terminar precipitando acontecimentos desagradáveis. Procure saber notícias de alguém que está distante, e se for dirigir ou se locomover para longe, seja mais cauteloso.

CAPRICÓRNIO 22/12 A 20/01

Um negócio, investimento ou parceria pode dar para trás se for fechado hoje, quebrando expectativas; portanto, se puder adiar essas providências, as coisas darão mais certo. Bens de maior valor como imóveis, terrenos e casas podem sofrer danos ou dar uma despesa significativa. Você tem reserva para absorver?

AQUÁRIO 21/01 A 19/02

Hoje você estará partindo para o tudo ou nada: qualquer resistência ou antagonismo que venha na sua direção será devolvido na mesma moeda. Essa disposição pode até ser boa para romper com o que o aprisiona ou limita, mas por outro lado, a impulsividade gerada por ela pode estragar algo importante. Seja racional.

PEIXES 20/02 A 20/03

Aqueles incômodos no corpo que você vem varrendo para baixo do tapete, fingindo não sentir, irão gritar hoje: a oposição entre a Lua e Plutão evidencia sintomas e problemas que precisam ser tratados. No ambiente de trabalho, disputas de bastidores podem abalar as estruturas. Fique na sua e faça a sua parte direito.

