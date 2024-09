Juiz nega liberdade mediante fiança ao rapper Sean Combs

O rapper e empresário Sean "Diddy" Combs permanecerá preso enquanto aguarda julgamento por acusações de tráfico sexual, associação criminosa e promoção da prostituição, após o juiz Andrew Carter negar nesta quarta-feira (18) um recurso apresentado pela defesa.

Carter confirmou a decisão da véspera, que considerou insuficiente a fiança proposta por Combs, devido ao seu histórico de violência, abuso de substâncias e à possibilidade de manipulação de testemunhas.

"Esteja onde estiver, ele tem a mesma determinação. Acredita ser inocente", declarou em frente ao tribunal federal de Manhattan o advogado do rapper, Marc Agnifilo, que considerou as condições de prisão de Combs "desumanas".