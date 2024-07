Kamala x Trump: astros e estrelas de Hollywood se posicionam no tabuleiro das eleições nos EUA

A- A+

Leia também

• Velocidade de apoios a Kamala apaga imagem de caos democrata e causa preocupação na campanha

• Kamala Harris se apresenta como alternativa ao problema de Trump com as mulheres

• Memes de Kamala Harris inundam a internet: coqueiros, gargalhadas e danças

A cantora Barbra Streisand registrou seu apoio a Kamala Harris, nessa segunda-feira, tornando-se a mais recente de uma série de estrelas e celebridades americanas que se uniram em torno da candidatura da atual vice-presidente, desde que o presidente Biden a endossou como sucessora.



Nesse mesmo dia, Harris conquistou o total de delegados necessários para sua indicação no Partido Democrata.

"O presidente Biden e a vice-presidente Harris tiraram esta nação do caos de Trump", disse Streisand, em um comunicado ao "The New York Times". "Estou muito grata ao presidente Biden e tão animada em apoiar Kamala Harris. Ela trabalhará para restaurar a liberdade reprodutiva das mulheres e continuar com as conquistas iniciadas no governo Biden-Harris".

Streisand elogiou Biden como "um líder honrado e compassivo" e chamou o ex-presidente Donald Trump de "criminoso condenado" e "mentiroso patológico" que foi considerado responsável por agressão sexual e que "incitou uma insurreição contra nossa democracia".

Endossos das figuras mais reconhecidas de Hollywood podem adicionar cachê cultural aos candidatos, e tradicionalmente ajudam as campanhas a arrecadar dinheiro, atrair multidões em comícios e gerar empolgação nas redes sociais. Algumas campanhas têm tido receio de aparecer muito próximas de celebridades, temendo acusações de elitismo. Ambas as partes os procuram. Na Convenção Nacional Republicana, na semana passada, Hulk Hogan, Kid Rock e Dana White estavam entre as celebridades que apoiavam Trump.

Desde que Biden anunciou que não buscaria a reeleição, algumas estrelas elogiaram sua decisão, outras apoiaram Harris e algumas que deram a conhecer suas opiniões no início do ciclo ficaram caladas. Aqui está uma lista com alguns nomes notáveis de Hollywood:

George Clooney

O artigo de Clooney no "The New York Times" deste mês pedindo a Biden que não buscasse a reeleição abalou a equipe do presidente e desferiu um golpe altamente visível na campanha em um momento particularmente vulnerável, ressaltando o poder que as estrelas podem exercer.





O ator George Clooney (esq.) e o presidente dos EUA, Joe Biden — Foto: SAUL LOEB / AFP

Um porta-voz de Clooney disse na segunda-feira que o ator não estava comentando os últimos desenvolvimentos na corrida.

Spike Lee Lee

Spike Lee // Valery HACHE / AFP



O ator postou uma foto de Harris no domingo cheia de emojis e a legenda "MAIS UMA VEZ UMA 'SISTA' (irmã) VEM PARA O SOCORRO".

Mark Hamill

O ator, mais conhecido por interpretar Luke Skywalker na saga "Star Wars", passou pela Casa Branca por volta do dia 4 de maio e tem sido um apoiador declarado de Biden. Ele elogiou Harris na segunda-feira como "a candidata que honrará seu legado".

John Legend

O cantor e compositor acompanha a política há muito tempo e se apresentou na Convenção Nacional Democrata de 2020. Ele postou uma mensagem nas redes sociais no domingo dizendo que Biden mostrou "graça e patriotismo" ao se afastar, acrescentando que estava "tão pronto" para "eleger Kamala Harris como nossa presidente".

"Ela está pronta para essa luta e estou animado para ajudá-la da maneira que puder", disse ele.

Robert De Niro

O ator narrou um anúncio para a campanha de Biden e serviu como substituto para a campanha, em um ponto aparecendo do lado de fora de um tribunal de Manhattan onde Trump estava sendo julgado para "trolar" o ex-presidente.





Robert De Niro durante o festival de Cannes, na França — Foto: Patricia de Melo Moreira / AFP

Em uma declaração ao "The Times" na segunda-feira, De Niro chamou a decisão de Biden de se afastar de "um ato de política astuta e patriotismo altruísta".

"Não há nada mais importante para o nosso país do que derrotar Donald Trump nas urnas", acrescentou De Niro, que não citou o nome de Harris.

Wendell Pierce

O ator de cinema e teatro divulgou logo seu apoio a Harris, poucas horas depois de Biden endossá-la. "Esta noite, estou me juntando a milhões de americanos, seguindo o exemplo do presidente Biden, e apoio e endosso totalmente a nomeação da vice-presidente Kamala Harris como nossa candidata à presidência dos Estados Unidos", escreveu.

Aaron Sorkin

O criador e escritor de "West Wing" publicou um ensaio no "The Times" antes do anúncio de Biden, argumentando que o Partido Democrata deveria escolher um republicano, especificamente o senador Mitt Romney, de Utah, como seu candidato.

Depois que Biden disse que estava se afastando, o ator de West Wing, Joshua Malina, compartilhou uma captura de tela de Sorkin nas redes sociais. "Eu levo tudo de volta", disse Sorkin na captura de tela, que foi confirmada por sua assessoria. "Harris para a América!"

Lizzo

A estrela pop postou um vídeo em que criticou o "discurso" sobre Harris ter feito pouco como vice-presidente. Ela argumentou que Biden não enfrentou críticas semelhantes quando se candidatou à presidência como ex-segundo no comando.

Rosie O'Donnell

A comediante e atriz, que rivalizou publicamente com Trump por anos, expressou seu apoio a Harris.

Jamie Lee Curtis

A atriz foi rápida para apoiar Harris. "Números grandes demais para ignorar!", escreveu ela nas redes sociais. "Mulheres. Minorias. LGBTQIA+. Ainda temos uma ESCOLHA com Kamala Harris. CONFIÁVEL. TESTADA. FIRME".

Alyssa Milano

A atriz e ativista disparou várias postagens nas redes sociais em apoio a Harris nas últimas 24 horas.

Jon Stewart

O apresentador postou uma única palavra nas redes sociais na tarde de domingo, em uma aparente referência a Biden: "Lenda".

Veja também

REDES SOCIAIS Sobreviventes de "crimes reais" tomam controle de suas histórias no TikTok