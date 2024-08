Leila Pinheiro e Ricardo Bacelar lançam versão de "Lugar Comum", de João Donato

A- A+

Um dos clássicos do repertório de João Donato ganhou nova versão pelas mãos de Leila Pinheiro e Ricardo Bacelar. “Lugar comum”, parceria de Donato com Gilberto Gil, chegou na última sexta (23) às plataformas de streaming.

A releitura anuncia o álbum “Donato”, que a dupla lançará em setembro, em uma merecidíssima homenagem ao instrumentista e compositor acreano que faleceu em 2023 e teria feito 90 anos no último 17 de agosto.

“Lugar Comum” revela o conceito do álbum, que propõe novas versões acústicas para canções de João Donato, gravadas no Jasmin Studio, em Fortaleza (CE).

“Esta foi a primeira música que gravamos e ela inaugurou a estética do álbum, que percorre caminhos harmônicos diferentes. A faixa foi gravada ao vivo, voz e piano: fizemos três takes e a interpretação da Leila ficou muito forte, foi emocionante”, conta o multi-instrumentista Ricardo Bacelar.

Para o álbum “Donato”, Leila e Ricardo selecionaram 12 canções. Entre elas, estão “A Rã”, “Verbos do amor”, “Naturalmente” e “Flor de Maracujá”.

“Para mim foi um imenso desafio visitar a obra do Donato da forma como a gente fez, ‘descontruindo’ o que havia em termos de arranjos, de concepção. Olhei para as canções e me joguei nelas, sem rede de apoio: acho que o Donato iria gostar imensamente, porque de fato viramos diversas canções do avesso”, conta Leila.

Com previsão de lançamento para setembro, “Donato” conta com a participação de Jaques Morelenbaum, que tocou cello em algumas faixas e colaborou nos arranjos do álbum.

Antes de “Donato”, Ricardo Bacelar e Leila Pinheiro já haviam colaborado em dois outros projetos, lançados pela Jasmin Music:

Em 2023, convidada por Roberto Menescal, Leila gravou “Bye Bye Brasil” (Menescal/Chico Buarque) no álbum “Nós e o Mar”, que reuniu Ricardo Bacelar, Diogo Monzo e o mestre da Bossa Nova.

No final do mesmo ano, os dois lançaram o single “Semente da Maré” (Guilherme Arantes), canção que Leila apresentou a Ricardo, ainda na fase de pré-produção do álbum em torno da obra de Donato.



