Lula em celebração aos 35 anos de "O Alquimista"; conheça a obra de Paulo Coelho

Lula, em viagem à Suíça para participar da conferência da Organização Mundial do Trabalho (OIT), o presidente abriu o evento, que tem como tema central a justiça social, com um discurso contra a desigualdade e a exclusão. Após o evento, ainda em Genebra, o presidente vai participar da cerimônia de lançamento do selo institucional em comemoração aos 35 Anos da Obra “O Alquimista”, do escritor Paulo Coelho.

Qual o tema do livro 'O Alquimista'?

Lançado em 1988, “O Alquimista” é um best-seller internacional com milhões de cópias vendidas no mundo inteiro, segundo informações do site oficial de Paulo Coelho. A obra conta a história de um pastor andaluz, Santiago, e sua busca por um “tesouro mundano”.

A saga do personagem, no entanto, o leva a riquezas diferentes das que ele imaginou, e, com uma mistura de magia e autodescoberta, conduz o leitor a refletir sobre a importância de seguir os próprios sonhos, entender os "sinais" da jornada da vida, aproveitar as chances e ouvir o coração.

O livro está entre os mais traduzidos do mundo e é o mais traduzido do Brasil — já alcançou mais de 90 línguas diferentes.

Em 2008, Paulo Coelho comemorou os 20 anos de lançamento do livro no povoado espanhol de Avilés, onde foram preparadas várias atividades em torno da figura do escritor brasileiro e de sua obra.

O livro foi citado pela correspondente de guerra francesa Delphine Minoui, em entrevista ao jornal israelense “Haaretz”, em 2017. Na ocasião, a escritora falava sobre o livro "The book smugglers of Daraya" ("Os contrabandistas de livros de Daraya"), lançado em outubro daquele ano.

No livro, Delphine narra a história de um grupo de jovens de uma das cidades mais atingidas pela guerra na Síria, uma das primeiras a se revoltar contra o regime de Bashar Assad, em 2011, e que, em meio ao caos, conseguiu criar uma biblioteca secreta com 15 mil livros.

Entre os mais procurados, segundo relatos dos jovens que passaram os últimos quatro anos buscando livros em meio aos escombros da cidade, estava “O Alquimista”.

Quem é Paulo Coelho?

Nascido em 1947, o autor carioca Paulo Coelho já trabalhou como diretor, ator de teatro, compositor e jornalista, e hoje é considerado um dos escritores contemporâneos mais influentes.

Autor de dezenas de sucessos internacionais, também é membro da Academia Brasileira de Letras e Mensageiro da Paz das Nações Unidas.

Em 1986, fez a peregrinação de Santiago Compostela, na Espanha, e um ano depois, escreveu seu primeiro grande sucesso e marca do início de sua carreira: “O Diário de um Mago”.

