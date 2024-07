A- A+

MANGUE BEAT Mangue em Movimento revisita história do Mangue Beat e inicia apresentações no Recife O projeto, que conta com a participação de Fred Zeroquatro e Renato L, terá um total de oito apresentações

O projeto Mangue em Movimento promove uma revisitação à história do Mangue Beat, através de uma aula espetáculo com a presença do músico Fred Zeroquatro e o jornalista e DJ Renato L. A ação começa neste domingo (4), na área externa do Museu do Estado de Pernambuco (Mepe), às 16h.

Ao todo serão oito apresentações do Mangue em Movimento, entre agosto e setembro, em cinco equipamentos culturais do Estado de Pernambuco. O projeto, que foi aprovado pelo Funcultura, prevê apresentações no Mepe, Teatro Arraial, Torre Malakoff, Museu de Arte Sacra de Pernambuco e na Casa da Cultura.

Resgate histórico

O Mangue em Movimento vai destacar os principais elementos que fizeram o Mangue Beat ser considerado um dos mais importantes movimentos culturais no Brasil, desde o Tropicalismo. Na ocasião, será feito um resgate histórico dessa manifestação, através da sua origem no Recife, no início dos anos 1990, além de explorar as suas sonoridades e conceitos.

A revisitação da história deve mostrar como o Mangue Beat desafiou as convenções sobre temas tão diversos como cultura popular, tecnologia ou relação centro e periferia. O mapeamento desses aspectos vai ser realizado por dois participantes fundamentais do movimento: Fred Zeroquatro e Renato L.

Ambos elaboraram alguns dos discos, manifestos, eventos centrais para o surgimento e consolidação do movimento, como o manifesto ''Caranguejos com Cérebro'', que marca o início do manguebeat. Em Mangue em Movimento, os dois vão usar o formato de uma discotecagem, com dois toca discos e um mixer no palco.

Aula espetáculo

A partir das faixas e capas escolhidas de seus discos em vinil favoritos, eles elaboram comentários com informações básicas sobre a história do Mangue Beat, fazendo análise crítica de conceitos e exercícios de memória que, juntos, esclarecem a alquimia sonora dos chamados caranguejos com cérebro.

Nesta formação, também será realizada a análise das relações do Mangue com temas como a precarização do trabalho dos músicos, as mudanças nas maneiras de produzir e consumir cultura e as questões de gênero.

Sobre Mangue em Movimento

Com produção da Janela Gestão de Projetos (designer gráfico Dida Maia e economista Fernanda Ferrario) e conta com Incentivo Cultural do Funcultura, da Fundarpe - 50 Anos, da Secretaria de Cultura de Pernambuco e do Governo do Estado de Pernambuco, e apoio do Museu do Estado de Pernambuco, Torre Malakoff, Teatro Arraial, Museu de Arte Sacra de Pernambuco e Casa da Cultura.

SERVIÇO

Mangue em Movimento - aula espetáculo com Fred Zeroquatro e Renato L

Quando: 4 de agosto, 16h

Onde: Museu do Estado de Pernambuco - Av. Rui Barbosa, 960, Graças

Entrada gratuita com ingressos retirados no local

Quando: 7 de agosto, 15h

Onde: Teatro Arraial - Rua da Aurora, 457, Boa Vista

Entrada gratuita com ingressos retirados no local

Quando: 28 de agosto, 15h

Onde: Torre Malakoff - Praça do Arsenal, s/n, Bairro do Recife

Entrada gratuita com ingressos retirados no local

Quando: 1 de setembro, 16h

Onde: Museu de Arte Sacra de Pernambuco - R. Bpo. Coutinho, 726, Carmo, Olinda

Entrada gratuita com ingressos retirados no local

Quando: 4 de setembro, 15h

Onde: Casa da Cultura - Rua Floriano Peixoto, São José

Entrada gratuita com ingressos retirados no local

Quando: 8 de setembro, 16h

Onde: Torre Malakoff - Praça do Arsenal, s/n, Bairro do Recife

Entrada gratuita com ingressos retirados no local

Quando: 11 de setembro, 16h

Onde: Museu do Estado de Pernambuco - Av. Rui Barbosa, 960, Graças

Entrada gratuita com ingressos retirados no local

Quando: 22 de setembro, 16h

Onde: Teatro Arraial - Rua da Aurora, 457, Boa Vista

Entrada gratuita com ingressos retirados no local

