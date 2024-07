Margaret Atwood comenta decisão de Alice Munro de continuar casada com o abusador da filha

A- A+

Amiga de longa data de Alice Munro (1931-2024), a escritora canadense Margaret Atwood disse ao jornal americano The New York Times ter sido “pega de surpresa” pelas revelações da filha da Nobel de Literatura, que denunciou ter sido abusada pelo padrasto.



Num texto publicado no jornal canadense The Toronto Star, Andrea Robin Skinner contou que, em 1976, aos nove anos de idade, foi atacada sexualmente por Gerald Fremlin, marido de sua mãe. Anos mais tarde, ela contou à mãe sobre o abuso. Após uma breve separação, Munro decidiu continuar casada com Fremlin.



Num e-mail ao New York Times, Atwood afirmou que uma das filhas de Munro já havia lhe confidenciado que havia problemas na família. No entanto, ela garantiu que só soube da história toda ao ler o relato de Andrea na imprensa.

“Por que ela ficou?”, escreveu a autora de “O conto da aia”, questionando a decisão de Munro de continuar casada com o homem que abusou de sua filha. “Eu acho que eles eram de uma geração e de um lugar onde se jogava tudo para debaixo do tapete”, concluiu.

Um legado manchado

Em 2004, quase três décadas após o abuso, Andrea denunciou o padrasto, que foi condenado a dois anos de liberdade condicional. Na ocasião, Munro teria gritado com sua filha, acusando-a de mentirosa, e defendido o marido. O episódio foi relatado à agência de notícias Associated Press pelo policial Sam Lazarevich, responsável pela investigação.

Lazarevich disse ter ficado “bastante surpreso” com a reação da escritora. “É a sua filha. Não vai defender a sua filha?”, ele afirmou ter perguntado a Munro. O policial acrescentou que “é óbvio” que a recusa da Nobel de Literatura de apoiar a filha “mancha seu legado”.

Já uma das filhas da Nobel de Literatura, Sheila, disse ao Toronto Star que os erros de sua mãe não devem abalar seu legado literário. Sheila é autora do livro “Lives of Mothers & Daughters: Growing Up With Alice Munro” (Vidas de mães e filhas: crescendo com Alice Munro”). Ela também disse que a família concordou que era importante que Andrea expusesse o caso.

“Eu ainda sinto que ela era uma grande escritora — ela mereceu o Nobel”, afirmou. “Ela dedicou toda a vida a isso, e manifestou um talento e uma imaginação incríveis.”

Munro viveu com Fremlin até a morte dele, em 2013. Uma amiga de Munro chamada Verna Steffer disse ao New York Times que, após o falecimento do marido, a escritora desistiu de ser enterrada ao lado dele. Na época, Verna pensou: “Bem, ela não quer ficar perto dele”.

