Marido de Isabel Veloso desabafa sobre aumento de tumor da esposa durante gestação

A- A+

Nesta terça-feira, 8, Lucas Borbas, marido da influenciadora Isabel Veloso falou nos stories de seu Instagram como está o estado de saúde da mulher.

Ele revelou que ambos ficaram tristes quando descobriram que o tumor dela aumentou durante a gestação do primeiro filho do casal, Arthur.



"A Bel está bem. Estamos bem. A gente só está digerindo um pouco esse diagnóstico novo. Ela está um pouco fora por conta dessa notícia, que não é nem um pouco boa, ainda mais agora que o bebê está na nossa vida. Só estamos um pouco pra baixo por conta disso, mas vai ficar tudo bem", disse.



Na segunda-feira, 7, Isabel também usou suas redes sociais para falar sobre a situação.

Ela fez quimioterapia, transplante de medula óssea e estava em remissão desde de novembro do ano passado.



"Sobre meu quadro clínico... logo trago informações a vocês, ainda quero saber mais algumas direções, e ainda hoje vou falar com a equipe do meu pré-natal", escreveu. Em seguida, ela publicou uma foto de sua barriga e escreveu: "meu milagre".



No sábado, 5, Lucas Borba já havia falado sobre o assunto com seus seguidores no Instagram. "Hoje o novo laudo mostrou que o tumor, que não faz parte da minha esposa, mas está nela, cresceu em alguns lugares preocupantes e como estamos esperando o Arthur nos deixa mais preocupados ainda".



Em seguida, o marido de Isabel Veloso continuou: "E o que eu sinto por todos aqueles que zombaram e humilharam Isabel, acusando-a de mentir para ganhar fama, é desprezo e ódio. Todos, sem exceção, irão pagar por isso! Sem exceção!".



"Sobre meu quadro clínico... logo trago informações a vocês, ainda quero saber mais algumas direções, e ainda hoje vou falar com a equipe do meu pré-natal", escreveu.



Quem é Isabel Veloso



A influenciadora viralizou em 11 de agosto após revelar uma gravidez em meio a um diagnóstico de câncer terminal.

No dia 9 de setembro, anunciou que o bebê será um menino de nome Arthur. Atualmente, ela conta com 3,3 milhões de seguidores no Instagram



Em tratamento contra o Linfoma de Hodgkins desde 2021, quando tinha 18 anos, a influenciadora revelou à época que seu maior receio não era a gravidez em si, mas sim o fato de se tornar mãe: "Porque eu não sei se quando meu filho nascer, se eu vou ser mãe para vida inteira dele, para a infância inteira.

Veja também

INSTRUMENTAL Orquestra Sinfônica do Recife apresenta concertos com peça pernambucana inédita