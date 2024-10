A- A+

ARTE Mepe recebe a XXIII Exposição de Artes do Imip com experiência imersiva para público; confira A mostra reúne 100 artistas pernambucanos e homenageia o artista José Cláudio (1932-2023)

A XXIII Exposição de Artes do Imip reúne 100 artistas pernambucanos e homenageia o artista José Cláudio (1932-2023), um dos nomes mais influentes da arte moderna brasileira. A abertura do evento acontece no Museu do Estado de Pernambuco (Mepe), nesta quinta-feira (24), às 19h.

Promovendo uma experiência imersiva para o público, a mostra XXIII Exposição de Artes do Imip, que fica aberta para visitação gratuita no Mepe de 25 de outubro até 10 de novembro, teve curadoria de Rinaldo Carvalho, diretor do Mepe e artista plástico. A ideia da exposição é evidenciar diversas manifestações de arte e tecnologia, além de reconhecer a obra de José Cláudio.

A programação inclui rodas de conversa com a participação de especialistas e artistas, além de oficinas voltadas ao público infantil, ampliando o acesso e a interação com a arte pernambucana. Como a obra de Cláudio é reconhecida pela combinação vibrante de cores e pela expressão visual do Nordeste, a mostra incluirá projeções de vídeo em objetos permitindo uma nova forma de interação com suas criações.

Nascido em Ipojuca, Pernambuco, José Cláudio foi um dos grandes nomes da arte moderna brasileira, influenciando gerações de artistas ao longo de sua carreira. Sua atuação foi essencial para o desenvolvimento da arte no estado, sendo um dos fundadores do Ateliê Coletivo da Sociedade de Arte Moderna do Recife.

''Homenagear José Cláudio é mais do que celebrar sua trajetória; é reconhecer sua inestimável contribuição para a cultura pernambucana e brasileira", afirmou Rinaldo Carvalho.

Arte que cura

Parte das vendas das obras expostas será destinada ao Setor de Oncologia do Imip, uma iniciativa que destaca a importância da cultura como veículo de solidariedade.

''É emocionante ver como esses artistas se engajam em causas sociais tão importantes, contribuindo para o atendimento de centenas de pacientes oncológicos atendidos pelo SUS'', disse Elizabeth Veiga, presidente da Fundação Alice Figueira de Apoio ao Imip.

A força da arte pernambucana

Para os visitantes, a XXIII Exposição de Artes do Imip representa uma oportunidade única de conhecer e adquirir obras de artistas locais, ao mesmo tempo em que colaboram para uma causa nobre. Entre os participantes estão tanto artistas consagrados quanto novos talentos, garantindo uma diversidade de estilos e abordagens artísticas.

SERVIÇO

XXIII Exposição de Artes do Imip

Quando: 25 de outubro até 10 de novembro

Visitação: Terça a sexta-feira, das 9 às 17h; sábados e domingos, das 14h às 17h

Onde: Museu do Estado de Pernambuco (Mepe) – Av. Rui Barbosa, 960, Graças

Acesso gratuito

Informações: @museudoestadope

