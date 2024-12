No elenco de "Mania de Você", Mariana Santos exalta trajetória diversificada na tevê

A- A+

Uma carreira próspera e diversificada é o objetivo de boa parte dos atores e atrizes. Mariana Santos, inclusive, já bateu ponto em diversos tipos de programa na grade da Globo.

Atualmente no ar como a sensível Fátima, de “Mania de Você”, a atriz ficou conhecida entre o grande público ao fazer sucesso na linha de shows em produções como “Zorra Total” e “Amor & Sexo”.

Hoje, rendida aos folhetins, Mariana celebra o caminho sem amarras artísticas que trilhou na emissora, mesclando personagens cômicos e dramáticos nos últimos anos. “Eu curto tudo. Tive ótimas experiências na emissora.

São as várias linguagens da televisão e eu amo experimentar. Que bom que hoje em dia podemos fazer humor e drama. Ninguém está preso em caixinhas. Acho saudável para o mercado artístico e para a carreira”, afirma.

Em “Mania de Você”, Fátima é uma dona de casa frustrada e com baixa autoestima. É casada com Robson, papel de Eriberto Leão, que a despreza e mina seu amor-próprio diariamente.

Eriberto Leão (Robson) e Mariana Santos (Fátima), em "Mania de Você". Foto: DIVULGAÇÃO/GLOBO

Se sente culpada por não ter dado um filho ao marido, grande sonho deles. Já se acostumou a ver Robson dando em cima de outras mulheres. “A Fátima é uma personagem muito delicada porque é muito real.

Independentemente de classe social, ela se casou apaixonada e deixou a própria vida de lado por esse marido. Deixou a carreira de lado e vivendo a vida dele, se anulando sem perceber. Essas mulheres vão adoecendo sem se darem conta que estão em uma relação abusiva. É uma personagem difícil porque ‘conversa’ com muitas mulheres”, aponta.



P – Recentemente, você viveu uma das protagonistas de “Elas por Elas”. Como funcionou sua escalação para “Mania de Você”?

R – Foi um convite. Adoro esses convites inesperados da profissão. Faltavam algumas semanas para “Elas por Elas” acabar quando surgiu me chamando para viver a Fátima. Fiquei feliz porque tudo se encaixou muito bem. Amo trabalhar, mas deu também pra tirar um período de férias. Consegui viajar com a minha mãe e a minha irmã. Tudo bem tranquilo para descansar e retornar ao trabalho logo em seguida.

P – Na história das nove, a Fátima vive uma relação abusiva dentro do casamento. Como você encara essa abordagem de um tema tão delicado?

R – É algo realmente muito sutil e delicado para se abordar. O marido da Fátima é um homem que vai minando a força e autoestima dela. Você vai vivendo aquilo e nem se dá conta como está mergulhada nessa relação doentia. É uma relação de muita culpa por não ter conseguido engravidar. Então, o Robson exerce esse poder distorcer a autoimagem dela. Essa questão da autoimagem é muito debatida. Fiquei muito sentida ao mergulhar nesse universo e perceber que é um assunto tão corriqueiro entre mulheres.

P – Como assim?

R – Essa questão é muito comum. A Fátima é uma personagem muito comum. Você encontra mulheres como a Fátima em qualquer classe social. Tenho história semelhantes muito próximas de mim. Quantas histórias iguais já ouvi e vi ao longo da minha vida.

P – A Fátima é pianista clássica. Você precisou realizar alguma preparação específica para esse lado da personagem?

R – Fiz! Fiz aulas de piano. Claro que não toco como uma profissional, mas aprendi a me posicionar, como sentar... Consigo tirar, inclusive, algumas músicas. Sei tocar “Parabéns Para Você” e uma música clássica que se dá logo no começo das aulas de piano, mas esqueci o nome (risos). É bem difícil, né? Tem todas as escalas, é um negócio todo matemático. Quando estava nas aulas, pensava muito sobre como é doido ver onde minha profissão me levou.

P – De que forma?

R – Quando imaginei que iria ter aulas de piano? É por isso que sou atriz. Essa profissão me permite viver de maneiras que eu jamais viveria na minha vida. Vivencio personalidades, conheço pessoas e tenho experiencias que não são comuns na minha rotina normal. Isso me faz muito bem como pessoa e artista.

P – Nos últimos capítulos, a personagem começou a ensaiar uma virada na trama a partir de um admirador secreto. Você estava ansiosa por esse momento de libertação da personagem?

R – Sim! É um novo momento. A gente sabe que novela é uma caixinha de surpresa. Gosto muito como fomos ambientando a novela aos poucos para as pessoas irem entendendo os personagens. Ela não é boba. Ela sabia que poderia, por exemplo, sofrer alguma violência física em determinado momento da história. Gosto como as pessoas vão torcendo para ela acordar.

P – Mesmo emendando tantos trabalhos nos Estúdios Globo, no Rio de Janeiro, você segue morando em São Paulo?

R – Sim! Estou na mesma ponte-aérea de “Elas por Elas”. Estou acostumadíssima. Digo moro nas duas cidades, não tenho como separar mais. Além disso, essa rotina de aeroporto tem me ajudado muito.

P – Por quê?

R – Eu tinha muito medo de voar. Isso me obrigou a encarar essa situação. Confesso até que tinha medo desses voos mais curtos. Voo curto você sobe e desce muito rápido. Não dá tempo de relaxar. Então, até preferia viajar com voos mais longos. Tenho minhas técnicas e manias também para voar. Não estou achando ruim encarar essa ponte-aérea.



“Mania de Você” – Globo – Segunda a sábado, às 21h30.



Flor da pele

Em “Mania de Você”, Mariana Santos tem encarado cenas pesadas. Ao longo do enredo, é comum ver a personagem Fátima ser corriqueiramente humilhada pelo marido Robson. A atriz, no entanto, evita levar a dramaticidade da trama para fora dos estúdios.

“Tudo tem de ficar no set. Têm cenas que você faz e a emoção continua. Normal. Afinal, você está entregue aquele sentimento”, explica.



Acostumada ao frenético período de gravações, Mariana afirma que está cada vez mais habituada ao ritmo acelerado de sequências. “É tudo muito rápido na tevê. Você faz uma cena e já precisa trocar de figurino e maquiagem pra trocar tudo. Não dá tempo de segurar a emoção por tanto tempo após a cena”, aponta.



Outras áreas

Antes dos folhetins, Mariana Santos tinha retornado à linha de shows da Globo.

Por conta das gravações, ela precisou deixar o elenco do quadro “ABC do Mion”, que ia ao ar no “Caldeirão”. “Infelizmente, com a demanda da novela, foi impossível conciliar. Mas foi uma experiência ótima! Curto tudo que me convidam”, vibra.

Veja também

entrevista No elenco de "Volta por Cima", Juliano Cazarré assume o sotaque e as origens gaúchas