CINEMA ''O Auto da Compadecida 2'' tem Taís Araujo em novo clipe, com música inédita gravada por Bethânia Filme chega aos cinemas no dia 25 de dezembro e traz Selton Mello e Matheus Nachtergaele de volta aos papéis de Chicó e João Grilo

A atriz Taís Araujo surgiu em novo clipe de ''O Auto da Compadecida 2'' — um dos filmes nacionais mais aguardados dos últimos anos — como a Compadecida. O trecho, lançado no último fim de semana em homenagem ao Dia de Nossa Senhora Aparecida, 12 de outubro, é embalado por uma música inédita gravada por Maria Bethânia, ''Fiadeira''.



Na primeira filmagem, inspirada na obra de Ariano Suassuna, a personagem foi interpretada por Fernanda Montenegro. Estrelado por Selton Mello e Matheus Nachtergaele, o longa chegará aos cinemas no dia 25 de dezembro de 2024.

A data, no final de dezembro, vem sendo vista como estratégica para o cinema nacional. "Minha mãe é uma peça 3" estreou no período e chegou a mais de 11 milhões de espectadores. Maior sucesso brasileiro pós-pandemia, "Minha irmã e eu" fez estratégia parecida e se aproxima de 2 milhões de ingressos vendidos.

No longa, Selton e Matheus revisitam os papéis de Chicó e João Grilo mais de 20 anos depois do lançamento do primeiro filme. A direção é de Guel Arraes e Flávia Lacerda.

O elenco conta ainda com os retornos de Virginia Cavendish como Rosinha e Enrique Diaz como Joaquim Brejeiro, além de novos personagens interpretados por Humberto Martins (Coronel Ernani), Luis Miranda (Antônio do Amor), Eduardo Sterblitch (Arlindo), Fabiula Nascimento (Clarabela).

