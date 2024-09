A- A+

CELEBRIDADES O que Mariah Carey sabe? Cantora teria tido carreira boicotada por conhecer tramoias de Diddy Artista foi casada com empresário Tommy Motola, muito próximo ao rapper e chamado por Michael Jackson de "demônio"

Como todo nome super conhecido em algum nicho, Sean Combs, o Diddy, estendeu o seu poder sobre a indústria da música e se fez um nome conhecido no meio.



Preso acusado de tráfico sexual e outras agressões contra mulheres, o magnata da música tem visto diversas teorias envolvendo o seu nome surgirem — a maioria delas falsa. Uma delas inclui Mariah Carey, que teria sofrido na mão do empresário aliado ao seu ex-marido, Tommy Motola, com quem foi casada entre 1993 e 1998.

Assim como Diddy, Motola se tornou um dos grandes nomes da indústria fonográfica nos Estados Unidos. Ele ficou muito próximo do rapper, preso no último dia 16 de setembro. Após o divórcio, o que se conta, segundo alguns relatos de pessoas próximas, é que Mariah sofreu um boicote por parte de gravadoras, como já relataram pessoas próximas a artista.



Diddy se declarou inocente de todas as acusações, e seus advogados argumentaram arduamente para que ele fosse liberado sob fiança, propondo a um juiz que ele pagasse US$ 50 milhões // AFP



Um outro personagem conhecido nessa história é Michael Jackson, morto em 2009. Durante um show, o astro do pop chamou Tommy Motola, sem meias-palavras, de “demônio”. Na ocasião, alegou que o empresário perseguia Mariah, a quem era amigo.

As especulações que envolvem o caso citam a música “She knows” (Ela sabe), de J. Cole, como uma referência indireta a Mariah, que seria a única mulher a saber de todos os “podres” dos empresários. De acordo com os rumores e análises sem embasamento factual, a letra ainda traria indícios de que os produtores teriam envolvimento na morte de Michael Jackson e da cantora Aaliyah, vítima de um acidente de avião em 2001.

