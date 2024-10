A- A+

TELEVISÃO ''Os Simpsons'' previu o caso Diddy? Confira episódio que intriga internet Animação já teria antecipado a presidência de Donald Trump, o coronavírus e o final de ''Game of thrones''

As previsões da animação ''Os Simpsons'' são célebres. O desenho teria antecipado a invasão da Ucrânia, a nota de R$ 200, a presidência de Donald Trump, o coronavírus e o final de ''Game of Thrones''. A mais nova ''previsão'' a se concretizar refere-se ao rapper e produtor musical P. Diddy, preso sob acusações de tráfico sexual e associação criminosa nos Estados.

''O grande Phatsby'', décimo segundo episódio da vigésima oitava temporada da série, mostra Homer e Sr. Burns participando de uma festa animada na casa de um rapper famoso onde todos vestem branco. Esse era o traja típico das famosas ''festas do branco'' dadas por Diddy.

Na vida real, aliás, o rapper chegou se comparar a Gatsby, o personagem grã-fino, também afeito a festas de arromba, do romance de F. Scott Fitzgerald. O personagem literário é citado no título do episódios dos ''Simpsons''.

O episódio supostamente premonitório foi exibido nos EUA em janeiro de 2017 e destaca a relação conflituosa de Burns e o magnata do hip-hop Jay G. Ele se une a à ex-mulher do rapper, a Homer, Bart e um time de músicos em busca de vingança.

As coincidências não passaram batidas nas redes sociais, que também notaram que o nome do rapper fictício se parece muito com o de Jay-Z, o marido de Beyoncé, que também está em envolvido na polêmica de Diddy.

