Artistas gravam música e clipe em apelo para salvar o Pantanal; assista

O Pantanal pede socorro, e faz tempo. E tal qual cabe - ou assim deveria ser - a todos que habitam o planeta, um apelo sonoro foi feito por dezenas de artistas, que deram voz à canção "Oh, Pantanal".



Com assinatura de Carlos Rennó, Tetê Espíndola e de Guilherme Rondon, a música contou com a participação de nomes como Maria Gadú, Chico César e Moska.



Gabriel Sater, Dani Black, Vanessa Moreno, Adriana Sanchez, Malu Rodrigues, Letícia Sabatella, Tetê e Celito Espíndola, também integram o elenco de vozes.









"Oh, Pantanal" também vai ganhar um videoclipe - sob direção do Estúdio Bijari - como parte da campanha do instituto S.O.S. Pantanal. A produção musical do material é de Big Rabelo.

"Chamar a atenção

pela gravidade"



Como um dos ecossistemas mais diversos do planeta, o Pantanal tem sofrido com queimadas crescentes e com gravidade imensurável.



A ação artística pretende chamar atenção de um fato que não deveria passar alheio aos olhos do mundo, inclusive - e principalmente, a autoridades brasileiras.

“A ideia deste projeto é chamar atenção das pessoas sobre a gravidade do que está acontecendo no Pantanal. Esses artistas, excelentes por sinal, se sensibilizaram com a causa e toparam participar para dar mais voz a essa causa.



Para que mais pessoas possam se comover, se conscientizar das causas mais profundas da destruição do bioma e cobrar as autoridades e os atores com poder para reverter essa situação” – comentou Carlos Rennó.

Rennó, ativista

O projeto de iniciativa de Carlos Rennó integra mais uma ação do compositor e letrista, que junto a Nando Reis já havia assinado "Canção pra Amazônia"- que integrou atividades do Greenpeace.



Ao lado de Tetê, nome conhecido da música e parceira de Rennó na arte desde a década de 1970, "Oh, Pantanal" também contou com o pantaneiro Guilherme Rondon.

"Oh, Pantanal"







