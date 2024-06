A- A+

Michael Jackson Passados 15 anos da morte de Michael Jackson, saiba como vivem hoje os filhos do cantor Bigi, Paris e Prince trilham caminhos diferentes, mas foram vistos juntos em lançamento de musical sobre a vida do pai, em Londres

Passados 15 anos da morte de Michael Jackson, Bigi, Paris e Prince — os três filhos do rei do pop — chamaram atenção no último mês de março por uma rara aparição juntos no lançamento em Londres do musical sobre a vida do pai, "MJ: The musical", após temporada de sucesso na Broadway.



O encontro do trio não é costumeiro visto os caminhos diferentes que eles tomaram na vida, principalmente Bigi e Prince, que levam uma vida longe dos holofotes, diferentemente de Paris.





Bigi, por sinal, vive, juntamente com a avó Katherine, uma disputa com a gravadora Sony pela metade do catálogo musical de Michael.



Os dois entraram na Justiça contra a venda que os administradores do espólio fizeram, por US$ 600 milhões, mas perderam a ação. Katherine, no entanto, quer recorrer, mesmo sem o neto, que entende não ter chances de vitória.



Notícias divulgadas pela imprensa destacam que ele tenta impedir a avó de usar parte de sua herança com advogados nesta causa, porque entende que ela tem dinheiro suficiente para pagar sozinha advogados.

Um representante do espólio já disse que Katherine recebeu mais de US$ 55 milhões (cerca de R$ 273 milhões) nos 15 anos desde a morte de MJ. Parte dessa quantia vem de uma mesada de R$ 796 mil mensais.

Mas, além de idas a tribunais e tapetes vermelhos, o que fazem os herdeiros de Michael? Veja abaixo.

Bigi Jackson



Bigi Jackson, o filho mais novo de Michael Jackson — Foto: Reprodução/Instagram

Prince Michael Jackson II, o Bigi, tem 22 anos e é o caçula do rei do pop. Mais recluso dos três, raramente aparece em eventos públicos e suas fotos são, em maioria, flagras de fãs e paparazzi. No fim do ano passado, foi visto em Calabasas, na Califórnia, circulando pela cidade a bordo de um carro elétrico avaliado em US$ 60.900. Até dois anos atrás, o jovem mantinha um canal no YouTube em que comentava sobre cinema.

Quando completou 18 anos, Bigi Jackson saiu de casa para morar sozinho. Por ser menor de idade, ele vivia sob a guarda do tio TJ Jackson e de sua mulher, Frances. Até 2016, a guarda era compartilhada com a mãe de Michael — Katherine, hoje com 93 anos. Ela abdicou da guarda de Bigi na época por causa da idade.

Bigi comprou, então, uma mansão em Calabasas, mesma região em que moram Kim Kardashian e Kylie Jenner, e onde ele passou a infância. O imóvel, com mais de 600 metros quadrados de área construída, tem seis quartos, sete banheiros, três lareiras, piscina, spa, churrasqueira, sala ao ar livre e sala de ginástica.

Paris Jackson



Paris Jackson — Foto: Frazer Harrison / Getty Images via AFP

Paris Jackson é a mais famosa dos três. Com 26 anos, atua como modelo, atriz e cantora. Em 2020, ela lançou o álbum "Wilted", com muita melancolia e nenhum hit dançante, e tem uma rede social ativa, com 5,1 milhões de seguidores. Também esteve no elenco de produções como "Gringo: vivo ou morto" (2018), "O Falcão Manteiga de Amendoim" (2019), "Habit" (2021) e "Enxame" (2023).

Paris nasceu do relacionamento entre Michael e a enfermeira Debbie Rowe.

Prince Jackson



Prince Jackson, filho de Michael Jackson — Foto: Reprodução/Instagram

Primogênito do cantor, Michael Joseph Jackson Jr. tem 27 anos e é também fruto da união do cantor com a enfermeira Debbie Rowe. Ele é formado em Administração pela Universidade Loyola Marymount, em Los Angeles, desde 2019. Por meio das redes sociais, demonstra ter interesse em empreendedorismo.

Em 2016, fundou a ONG Heal Los Angeles Foundation, voltada a crianças e jovens em condições de vulnerabilidade na cidade americana. Inclusive, ele leiloou, em prol da instituição, um papel de figurante e acesso aos bastidores do filme biográfico do pai, "Michael", dirigido por Antoine Fuqua.

Discreto, faz questão de não ostentar bens milionários. "Se você o conhecesse e não soubesse quem ele era, nunca em um milhão de anos imaginaria que ele era um garoto rico e famoso", contou uma pessoa da família, recentemente, para uma revista americana.

