CELEBRIDADE "Peça mais sonhada" mostra 'sutil aval' de Victoria Beckham à namorada brasileira do filho; entenda Cruz Beckham assumiu o romance com a produtora e compositora Jackie Apostel no desfile da ex-Spice Girl na Semana de Moda de Paris

Um look de Jackie Apostel mostrou aos fãs, de forma "sutil", a aprovação da sogra, Victoria Beckham, ao namoro da brasileira com o caçula da família, Cruz Beckham. Jackie e Cruz foram vistos em clima de romance durante o fim de semana em Beverly Hills, em meio às comemorações do aniversário de 29 anos da produtora e compositora.

Dias antes, ela postou uma imagem com um look rendado e agradeceu a sogra. "Molho picante e roupas mais quentes. Obrigada pela peça dos sonhos mais rendada @victoriabeckham", postou Jackie.

Nas redes sociais, internautas viram a postagem como um aceno da brasileira após a aprovação da sogra. Neste fim de semana, ela compartilhou com os seguidores detalhes da celebração dos 29 anos.

Na primeira fila do desfile de Victoria na Semana de Moda de Paris, há cerca de um mês, estavam o marido, o ex-astro do futebol David Beckham, e os filhos do casal — incluindo Cruz de 19 anos, e sua nova namorada, Jackie Apostel, que parece ter sido recebida pela família Beckham de braços abertos.

O casal de pombinhos, que foi flagrado pela primeira vez em junho deste ano no festival de música Glastonbury, na Inglaterra, foi visto andando de mãos dadas pela romântica capital francesa antes de ocupar um cobiçado lugar na primeira fila do desfile. Jackie usava um vestido longo branco com um grande decote nas costas, desenhado pela sogra.

Quem é a namorada brasileira do filho de Victoria e David Beckham?

Filha de mãe brasileira e pai alemão, Jackie é compositora pop, e escreve músicas em inglês e português. Por aqui, ela fez parte da "girl band" brasileira Schutz, e chegou a ter um contrato com a gravadora Warner Chappell, segundo revelou o tabloide britânico The Sun. Jackie ultrapassou um milhão de reproduções em seu primeiro EP, chamado "Reformation a side – A trip on the relationship., mas decidiu focar em compor após um curto período em carreira solo.

Ainda de acordo com o jornal, ela aprendeu a tocar piano desde os 2 anos de idade e estudou poesia e atuação durante anos. Suas inspirações musicais incluem Elton John, Queen, Post Malone, The Weeknd, Britney Spears, Selena Gomez e Bruno Mars. A cantora é amiga também de Lucas Jagger, filho do Rolling Stone Mick Jagger e da apresentadora Luciana Gimenez, com quem tem fotos publicadas em suas redes sociais.

Após o desfile de Victoria, a estrela recorreu às redes sociais para elogiar a família do namorado. “O show mais lindo e o vestido mais lindo. Parabéns @victoriabeckham”, declarou-se na postagem. Mais tarde, o casal foi jantar com os Beckham em um restaurante. Os irmãos de Cruz, Harper, de 13 anos, Romeo, de 22 anos, e Brooklyn, de 25 anos, casado com Nicola Peltz, também estiveram presentes no desfile da mãe.

