A- A+

Silvio Santos Pode visitar o túmulo de Silvio Santos? Cemitério tem entrada restrita; entenda Apresentador morreu no último sábado (17) e foi sepultado no dia seguinte, em cerimônia fúnebre reservada à família e amigos próximos

Admiradores de Silvio Santos dificilmente conseguirão visitar o túmulo onde o apresentador foi enterrado, no Cemitério Israelita do Butantã, em São Paulo.

O lugar não tem acesso liberado ao público — por ser um um templo sagrado, apenas seguidores da religião judaica podem entrar.

O controle do acesso pela segurança no espaço, inclusive, foi reforçado nos últimos dias com o aumento da procura por visitação.

Ao Globo, a instituição, administrada pela associação Chevra Kadisha de São Paulo, afirma que o “cemitério é um templo santo para a religião” e que, por isso, o acesso ao local não é liberado para o público em geral.

Devido à tradição judaica, mesmo pessoas que pertencem ao judaísmo, não realizam homenagens ao morto em seu local de sepultamento.

Nos últimos dias, o cemitério israelita reforçou o controle do acesso ao local.

Pessoas da comunidade judaica estão precisando provar que pertencem realmente à religião para entrar no espaço.

Tradição judaica

Segundo o Judaísmo, logo que um judeu morre são feitos os cuidados com o corpo.

Como explica a Chevra Kadisha, a associação do cemitério israelita de São Paulo, o corpo primeiro é lavado, depois envolto em uma mortalha branca e simples, a Tach’richim.

O corpo é colocado no caixão fechado porque a tradição considera um desrespeito ao morto que seja exibido.

É recomendado que o sepultamento seja feito o mais rápido possível depois que a pessoa morreu.

O judaísmo entende que enquanto o corpo não for enterrado, a alma ainda não está em repouso. A tradição também pede que não seja feito enterros aos sábados, por ser o dia de descanso, o sabbath, período que vai do pôr do sol de sexta-feira ao pôr do sol de sábado.

No ritual fúnebre judaico há a leitura de trechos da Torá, o livro sagrado do Judaísmo, e palavras do rabino e de pessoas queridas e próximas ao morto. No enterro, os presentes ajudam, um de cada vez, a cobrir o caixão com terra.

Morte de Silvio Santos

O icônico apresentador morreu no último sábado (17) aos 93 anos, por decorrência de uma broncopneumonia após uma infecção por Influenza (H1N1), de acordo com o boletim médico do hospital Albert Einstein, onde o apresentador estava internado.

Entre os seus últimos pedidos, Silvio Santos afirmou que não queria um velório.

O dono do SBT queria que seu corpo fosse logo levado para o cemitério e que a cerimônia de despedida fosse restrita à família e a amigos próximos.

Todos os ritos de despedida serão feitos de acordo com a tradição judaica, religião do empresário. Sua ideia, segundo comunicado divulgado pelas filhas, era ser lembrado com alegria.

Silvio deixa a mulher, Íris Abravanel, seis filhas, 14 netos e quatro bisnetos.

Veja também

doramas 8 mil doramas e 3.500 filmes: iQiyi, a gigante de streaming da Ásia disponível no Brasil