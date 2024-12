A- A+

O ''Programa Raul Gil'' foi encerrado pelo SBT após 14 anos no ar. A emissora de Silvio Santos também realizou o cancelamento de outros programas, nesta sexta-feira (6), como ''Chega Mais'' e o ''É Tudo Nosso'', segundo informações do colunista Flávio Ricco.

O fim do programa apresentado por Raul Gil, transmitido aos sábados, assim como outras atrações que tiveram seus vínculos encerrados com o SBT, fazem parte de uma nova fase na programação da emissora. A mudança estaria sendo comandada por Daniela Beyruti, a nova presidente da emissora, após o falecimento do seu pai Silvio Santos em 17 de agosto de 2024.

O fim do ‘’Chega Mais’’, atração matinal do SBT, marca a saída das apresentadoras Regina Volpato e Michelle Barros, por outro lado o apresentador Paulo Mathias, que dividia o comando da atração com as duas, permanece como contratado. Outro nome que fica na emissora é Benjamin Back, depois do cancelamento do “É Tudo Nosso”.

A assessoria de imprensa do SBT ainda não se pronunciou até o momento.

''Programa Raul Gil''

Desde 1973, Raul Gil apresenta o seu programa, que estreou na Record, mas foi transmitido em diversas emissoras, entre elas o SBT, a Band, e as extintas TV Rio, TV Tupi e Rede Manchete.

