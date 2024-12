Quem é Apple, a filha de Gwyneth Paltrow e Chris Martin que roubou a cena durante festa em Paris

A- A+

Embora geralmente mantenha um perfil discreto e sua conta no Instagram seja privada, Apple, a filha mais velha de Gwyneth Paltrow e Chris Martin, surpreendeu com sua presença no exclusivo Le Bal, o Baile de Debutantes de Paris, realizado neste sábado, dia 30, no hotel Shangri-La. Lá, a jovem de 20 anos esteve acompanhada por seus famosos pais, seu irmão Moses e sua avó materna, a atriz Blythe Danner.

Para a gala, Apple deslumbrou com um vestido Valentino feito sob medida por Alessandro Michele, diretor criativo da marca italiana.

A peça demandou 750 horas de trabalho artesanal e consistia em um corpete tomara-que-caia e uma saia de chiffon de seda plissada na cor azul-céu, além de um laço de seda para destacar a cintura. Para completar o look, Apple usou uma clutch e sandálias da mesma marca, que também vestiu os outros membros da família.

Em sua participação no tradicional baile — que se tornou um importante evento com a presença de celebridades —, a garota chamou atenção ao roubar a cena (ou a foto) de uma outra pessoa.

Na cena, que repercutiu nas redes, ela aparece fazendo poses no momento em que uma colega de festa é fotografada, desconcertando a cena criada pelo fotógrafo e pela própria menina. “Como ela é detestável e arrogante”, criticou uma pessoa.

Na verdade, Apple não é muito simpática a muitas aparições públicas. A garota tem um perfil privado no Instagram com apenas 1,8 mil seguidores — bem diferente de sua mãe que tem 8,7 milhões de pessoas a acompanhando na plataforma.

A garota completou 20 anos no último dia 14 de maio. A mãe, Gwyneth, publicou algumas fotos da filha e surpreendeu os fãs, que apontaram uma grande semelhança física dela com a mãe. Rapidamente, a publicação se encheu de curtidas e comentários. A própria Apple agradeceu à mãe pela mensagem. "Você é a melhor mãe que uma garota poderia pedir", escreveu a aniversariante. Além dos fãs, colegas de Gwyneth, como Kate Hudson e Reese Witherspoon, também desejaram feliz aniversário à jovem.



No início do ano, Gwyneth compartilhou fotos de uma viagem ao México que fez com seus filhos, e muitos fãs compararam Apple à Brigitte Bardot, uma lenda de Hollywood dos anos 50, considerada uma das atrizes mais bonitas da indústria cinematográfica.

