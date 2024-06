A- A+

SÃO JOÃO 2024 Roteiro do fim de semana é de São Pedro, na Capital e no Agreste pernambucano; confira Festa segue até este domingo (30), com forrobodó e animação em diversos polos do Estado

É que o candeeiro (não) se apagou, nem o sanfoneiro cochilou e, portanto, a sanfona em Pernambuco não parou não, visse? O que se sabe é que o forró continua e não tem essa de ir 'simbora' porque São João já passou.

Pode ficar mais um bocadinho e dançar mais um tiquinho que as festividades de junho seguem virada no mói em Recife, no Agreste e Mata Norte, já que chegou o Dia de São Pedro, neste sábado (29) - o derradeiro santo da tríade que começa por Santo Antônio e passa por São João.



Para celebrá-lo, e em grande estilo, tem forrobodó e rala bucho do Pátio de São Pedro ao Sítio Trindade, passando ainda pelo Polo Rio Branco, no Bairro do Recife.



Lia de Itamaracá, Banda de Pau e Corda, Assisão, Josildo Sá e Alceu Valença são alguns dos nomes que comandam o remelexo neste último final de semana junino.

Já pelas bandas do Agreste, de Gravatá a Caruaru, tem Caviar com Rapadura e Israel Filho entre as atrações. Além de Petrúcio Amorim e Santanna, O Cantador. Também pegam a estrada Capital do Sol e Márcia Felipe.

Com o tengo lengo tengo garantido, bora arrochar o nó na despedida dos festejos da sanfona? Confira a programação:

SÃO PEDRO NO RECIFE

PÁTIO DE SÃO PEDRO



Sexta-feira, 28, a partir das 15h

Festa do Fogo (homenagem a Xangô)

Boi Faceiro

Banda de Pau e Corda

Lia de Itamaracá

Sábado, 29, a partir das 18h

Ciranda da Rosa Vermelha

Erika Natuza

André Macambira

Cláudio Rabeca

Assisão

Domingo, 30, a partir das 16h



Cavalo Marinho Boi Pintado

Jader

Forró na Caixa

Mestre Ambrósio



SÍTIO TRINDADE

Sexta-feira, 28, a partir das 18h



Palco Principal

Boi Mimoso

Muniz do Arrasta P[e

Terezinha do Acordeon

Mariana Aydar e Mestrinho

Josildo Sá

Sala de Reboco



Luciano Padilha

Tonho do Baião

Ivan Ferraz

Azulinho

Tempero Brasileiro

Pavilhão Infantil, a partir das 16h



Quadrilha Mirim Trapiá

Susana Moraes e Diego

Bailinho Kids: Nosso Arraiá

Domingo, 30



Palco Principal, a partir das 18h



Ciranda Imperial

Fim de Feira

Israel Filho

Alceu Valença

Sala de Reboco, a partir das 17h



Paulo Matricó

Chico Balla

Mazinho de Arcoverde

Daniel Bento



Pavilhão Infantil, a partir das 16h



Quadrilha Junina Mirim Matutinho Dançante

Tio Bruninho

A Bandinha



RIO BRANCO

Quinta-feira, 27, 12h



Trio Tempero do Forró



A partir das 18h, no palco



Maria Lafaete

Aracílio Araújo

Elys Viana: "Forró do Baú"

Pablito

Sexta-feira, 28, 12h



Trio Oxente



A partir das 17h, no palco



Trio Zoi de Gato

Forró Sensação

Rúbia Cristina

Carla Rio

Poli

As Meninas cantam Accioly

Sábado (29), 12h



Trio J no Forró

A partir das 16h, no palco

Cia de Dança Giselly Andrade

Quadrilha Junina Origem Nordestina

Damião Mota e Banda

Trio Taca Fogo

Pandeirada com Miguel Marinho

Coco Raízes de Arcoverde

Nailso Vieira

Juba: "São Jubão"

Domingo, 30, 12h



Trio Forró Cheiroso

A partir das 14h, no palco

Quadrilha Junina Matutada

Cia de Dança Perna de Palco

Zé Tamanquinho e Lucas dos Prazeres

Doutores da Alegria

Laís Senna

Madu

SÃO PEDRO EM CARUARU

PÁTIO DE EVENTOS



Sexta-feira, 28

Israel Filho

Caviar com Rapadura

Bruno e Marrone



POLO AZULÃO

Sexta-feira, 28

Encontro dos Ogans

Cris Mendes

Colibri Brasil

Olodum

ALTO DO MOURA

Sábado, 29

PV Calado

Vicente Nery

Klever Lemos

SÃO PEDRO NA SERRA NEGRA (BEZERROS)

PALCO CULTURAL

Sábado, 29, a partir das 12h30

Mateus e Catirina

Samara Costa

Mateus e Catirina

Quadrilha Misturart

Joãozinho e Banda

Eu, Tu e Elas



Domingo (30), a partir das 12h30



Mateus e Catirina

Emerson Cavalcante

Mateus e Catirina

Quadrilha Rio das Almas

Batalhão 44/Mateus e Catirina

Neno do Acordeon

PALCO PRINCIPAL

Sábado, 29, a partir das 12h

Pau no Xote

Michel Diniz

Irah Caldeira

Petrúcio Amorim

Dudu do Acordeon



Domingo, 30, a partir das 12h



Anderson Alves

Nordestino do Forró

Morganna Bernardo

Benil

Santanna

SÃO PEDRO EM GRAVATÁ

PÁTIO DE EVENTOS CHUCRE MUSSA ZARZAR

Sexta-feira, 28

Jorge de Altinho

Márcia Felipe

Capital do Sol

Faby Mel



Sábado, 29

Léo Santana

Vicente Nery

Núzio Medeiros

Spok e Orquestra Forrobodó

Galeguinho de Gravatá





POLO SANFONA

Sexta-feira, 28

Cuma Nordestino

Valdinho Paes

Anderson Alves

Sábado, 29

Matheus Santos

Tavinho e Banda

Maurício Meneses

MERCADO CULTURAL

Sábado, 29

Renan Lima

Arrocha o Nó



Domingo, 30

Grande Encontro de Sanfoneiros, com Xique Xote e convidados

SÃO PEDRO EM CARPINA

Sexta-feira, 28

Gleydson Galvão

Santroppê

Douglas Pegador



Sábado, 29

Lipe Lucena

Forró Vumbora

Luan Douglas

SÃO PEDRO EM ARCOVERDE

Sexta-feira, 28

Samba de Coco das Irmãs Lopes

Fabinho Testado

Léo Magalhães

