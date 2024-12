A- A+

AGENDA CULTURAL O que fazer no Recife no fim de semana? Baile do Menino Deus é um dos destaques da agenda Show de Nação Zumbi e show de Getúlio Cavalcanti também são opções do roteiro, que traz ainda teatro, exposições e cinema; confira

Final de semana no Recife e com feriadão batendo à porta? A agenda cultural só pode estar daqueeeele jeito, né? E é claro que está!



Tem o Galetão do Brega Naite, Frevo no Teatro do Parque sob o comando de Getúlio Cavalcanti, show de Nação Zumbi e Mostra Coreográfica do Ária Social.



O Baile do Menino Deus, claro que é um dos destaques destes dias quase derradeiros de 2024, que segue bombando com exposições, espetáculos teatrais e estreias no cinema.



Bora, né?

SHOWS E EVENTOS

José Paes de Lira canta Lirinha

Quando: Sexta-feira (20), às 20h

Onde: Teatro do Parque - Rua do Hospício, 81, Boa Vista

Ingressos a partir de R$ 35 via Sympla

Informações: @josepaesdelira_lirinha

Gal Menezes canta Marisa Monte

Quando: Sexta-feira (20), às 20h

Onde: Teatro Fernando Santa Cruz - Av. Dr. Joaquim Nabuco, Varadouro, Olinda

Ingressos a partir de R$ 25 via Sympla

Informações: @galmenezes

Samba da Pitomba canta Arlindo Cruz

Quando: Sexta-feira (20), a partir das 19h

Onde: Pitombeira dos Quatro Cantos - Rua 27 de Janeiro, 128, Carmo, Olinda

Ingressos a partir de R$ 25 via Sympla

Informações: @sambadapitomba // (81) 9 8482-486 // (81) 9 8510-9996

"Pra Sempre Disney"- Recife

Com trilhas, hits de filmes e de séries

Quando: Sexta-feira (20), 22h

Onde: Estelita - Av. Saturnino de Brito, 385, Cabanga

Ingressos a partir de R$ 25 via Sympla

Informações: @estelita,recife

Rush Day - com Spirit of Rush & a Rolling Stones

Com Eric Clapton e The Beatles, com Rodrigo Morcego Trio

Quando: Sexta-feira (20), a partir das 21h

Onde: Downtow ZN - Rua Conselheiro Portela, 560, Aflitos

Ingressos a partir de R$ 25 via Sympla

Informações: @downtownpubzn

Natal do Paço

Com Coral Edgard Moares, O Bonde Bloco Carnavalesco Lírico, Grupo Matulão de Dança e maestro Marco César e músicos da Orquestra de Câmara

Quando: Sexta (20) e Sábado (21), às 18h

Onde: em frente ao Paço do Frevo - Praça do Arsenal, s/n, Bairro do Recife

Acesso gratuito

Informações: @pacodofrevo

Martins, em "Versões"

Quando: Sábado (21), às 18h30

Onde: Casa Estação da Luz - Rua Prudente de Moraes, 313, Carmo, Olinda

Ingressos a partir de R$ 80 via Sympla

Informações: @casaestacaodaluz

Da Lama ao Caos

Com Nação Zumbi e Devotos

Quando: Sábado (21), às 21h

Onde: Terminal Marítimo do Recife - Av. Alfredo Lisboa, 1217, Bairro do Recife

Ingressos a partir de R$ 70 no site Evenyx

Informações: @nacaozumbioficial



Acústico Sunset - Tributo a Charlie Brown Jr. e Natiruts

Quando: Sábado (21), a partir das 16h

Onde: Estelita - Av. Saturnino de Brito, 385, Cabanga

Ingressos a partir de R$ 20 via Sympla

Informações: @estelita,recife

An Afternoon With Supernova Rock Experience

Quando: Sábado (21), a partir das 16h

Onde: Armazém de São Jorge - Rua das Graças, 178, Graças

Ingressos a partir de R$ 50 via Sympla

Informações: @armazem.de.sao.jorge

Galetão Brega Naite

Com Eduarda Alves, MC Tocha e Dadá Boladão

Quando: Sábado (21), a partir das 22h

Onde: Armazém 14 - Av. Alfredo Lisboa, 5, Bairro do Recife

Ingressos a partir de R$ 50 via Sympla

Informações: @golarrole

Natal do Tocha

Quando: Sábado (21), às 20h

Onde: Forró do Sítio Histórico - Rua Barbosa Lima, 154, Igarassu

Ingressos a partir de R$ 30 no site Bilheteria Digital

Informações: @forrodositiohistorico // (81) 9 9353-0120 // (81) 9 9885-8009

REBEL XX Christmas

Com Anne Louise

Quando: Sábado (21), a partir das 22h

Onde: Club Metrópole - Rua das Ninfas, 125, Soledade

Ingressos a partir de R$ 15 via Sympla

Informações: @clubmetropole // (81) 9 9828-1640 // (81) 9 9201-3807 (WhatsApp)

"Viva o Frevo", com Getúlio Cavalcanti

Com participações especiais

Quando: Sábado (21), às 20h

Onde: Teatro do Parque - Rua do Hospício, 81, Boa Vista

Ingressos a partir de R$ 30 via Sympla

Informações: (81) 9 9488-6833



Natal Carvalheira

Com Felipe Amorim e Léo Foguete

Quando: Sábado (21), a partir das 22h

Onde: Cachaçaria Carvalheira - Av. Sul Governador Cid Sampaio, 4921, Imbiribeira

Ingressos a partir de R$ 340 via Sympla



Domingo pra Cima

Quando: Domingo (22), a partir das 13h

Onde: Empório Barrozo Bistrô & Gastrô Bar - Rua da Aurora, 225, Boa Vista

Ingressos a partir de R$ 35 via Sympla

Informações: @emporiobarrozo

Domingo Reggae Sunset

Com DJ Ganja Tunnes e The General Band, entre outras atrações

Quando: Domingo (22), às 15h

Onde: Bar Pitaco - Rua Luiz Guimaraes, 126, Poço da Panela

Ingressos a partir de R$ 15 via Sympla

Informações: @pitacocdq

Fuá de Poli

Convidando Raízes do Capibaribe e Kalua do Rolete

Quando: Domingo (22), a partir das 20h

Onde: Terra Café Bar - Rua Bispo Cardoso Ayres, 467, Boa Vista

Ingressos a partir de R$ 20 via Sympla

Informações: @terra_polocultural

Baile do Menino Deus

Quando: Segunda (23), Terça (24) e Quarta-feira (25), às 20h

Onde: Praça do Marco Zero, Bairro do Recife

Acesso gratuito

Informações: @bailedomeninodeusoficial

Natal da Metrópole

Com Companhia da Balada

Quando: Terça-feira (24), a partir das 22h

Onde: Club Metrópole - Rua das Ninfas, 125, Soledade

Ingressos a partir de R$ 15 via Sympla

Informações: (81) 9 9828-1640 // (81) 9 9201-3807 // @clubmetropole

TEATR0

Mostra Coreográfica Aria Social

Quando: Sábado (21), às 19h

Onde: Teatro Luiz Mendonça (Parque Dona Lindu, Av, Boa Viagem, s/n)

Ingressos a partir de R$ 15 via Sympla

Informações: @projetoariasocial

Um Natal Divertidamente com Papai Noel

Quando: Sábado (21), às 16h

Onde: Cine-Teatro Samuel Campelo - Praça Nossa Senhora do Rosário, 510, Jaboatão

Ingressos a partir de R$ 30 via Sympla

Informações: (81) 9 9993-9997

Clube dos Entendidos - Stand Up Comedy

Com João Júlio, Júlia Vilela, Pastor Ubirajara e Luciano Rundrox

Quando: Sábado (21), às 20h30

Onde: Manguetown Comedy - Av. Conselheiro Aguiar, 4880, Boa Viagem

Ingressos a partir de R$ 20 via Sympla

Informações: @manguetowncomedy

Barra News - Retrospectiva 2024

Com Flávio Barra e Diógenes D Lima e participação de Carlos Santos

Quando: Domingo (22), às 18h

Onde: Teatro do Parque - Rua do Hospício, 81, Boa Vista

Ingressos a partir de R$ 35 via Sympla

Informações: (81) 9 9488-6833

Natal dos Bombons, com Palhaço Chocolate

Quando: Domingo (22), às 10h

Onde: Teatro Boa Vista - Rua Dom Bosco, Boa Vista

Ingressos a partir de R$ 40 via Sympla

Informações: (81) 2129-5961

Stand Up Comedy, com Jonathan Nemer

Quando: Segunda-feira (23), às 21h

Onde: Teatro RioMar (Piso L4) - Av. República do Líbano, 251, Pina

Ingressos a partir de R$ 70 na bilheteria do teatro ou no site

Informações: @teatroriomarrecife

EXPOSIÇÕES

"Territórios Desviantes" - Exposição Coletiva

Quando: até 18 de janeiro

Onde: Galeria Marco Zero - Av. Domingos Ferreira, 3393, Boa Viagem

Acesso gratuito

Informações: @galeriamarcozero // (81) 9 8262-3393 // www.galeriamarcozero.com



Visitação: de segunda a sexta, das 10h às 19h; sábados, das 10h às 17h



"Insistância", de Christina Machado

Quando: até 25 de janeiro

Onde: Galeria Águas Belas - Rua Águas Belas, 53, Madalena

Informações: @atelierdasaguasbelas

"O Auto de Ariano, o Realista Esperançoso"

Quando: até 30 de janeiro

Onde: RioMar Recife (Espaço de Eventos - Piso L3) - Av. República do Líbano, 251, Pina

Acesso a partir de R$ 35 na plataforma Fever e no APP RioMar Recife



Visitação: segunda a sábado, das 9h às 22h; domingos e feriados, das 12h às 21h



"O Café Que Nos Une"

Em pintura com café de artistas de diversos países

Quando: até 2 de fevereiro

Onde: Museu da Cidade do Recife - Forte das Cinco Pontas, s/n, Bairro de São José

Acesso gratuito

Informações: (81) 3134-3750



Visitação: de quarta a sexta, das 10h às 17h; sábados e domingos, das 10h às 16h

"De Tempestades a Constelações"

Quando: até o final de fevereiro

Onde: Garrido Galeria - Rua Samuel de Farias, 245, Casa Forte

Acesso gratuito

Informações: @garrido.galeria.eventos



Visitação: segunda a sexta, das 10h às 19h; sábados, das 10h às 14h

CINEMA

"Mufasa: O Rei Leão"

SINOPSE: O filme conta a história de Mufasa e Scar antes de Simba. A trama tem a ajuda de Rafiki, Timão e Pumba, que juntos contam a lenda de Mufasa à jovem filhote de leão Kiara, filha de Simba e Nala. Narrado através de flashbacks, a história apresenta Mufasa como um filhote órfão, perdido e sozinho até que ele conhece um simpático leão chamado Taka – o herdeiro de uma linhagem real. Direção: Barry Jenkins

"Lispectorante"

SINOPSE: Sessão debate com a equipe e diretora acontece neste sábado (21), no Cinema São Luiz. Na trama, Glória Hartman, uma mulher madura que atravessa uma crise existencial e financeira, volta à sua cidade natal, que passa por um processo de abandono. Através de uma fenda nas ruínas de onde morou a escritora Clarice Lispector, Glória começa a ver cenas fantásticas que vão alterar sua vida. Direção: Renata Pinheiro

