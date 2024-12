Sacha Bali e Zé Love marcam luta de boxe para resolver rivalidade em 'A fazenda'

A- A+

Vem aí uma luta de boxe entre Sacha Bali e Zé Love. Sim, isto mesmo: os participantes de " A fazenda 16" se encontrarão em breve nos ringues para resolver, de vez, a rivalidade cultivada no reality show, que chega à grande final nesta quinta-feira (19).



Nessa madrugada, durante a última festa no confinamento — em celebração que reuniu os finalistas (Sacha, Gui, Yuri e Sidney) e todos os eliminados do programa —, os dois combinaram que promoverão um evento, no próximo ano, para que o público acompanhe o embate corpo a corpo entre ambos.

Numa das brigas homéricas — com direito a intervenção da produção do programa — entre os participantes no reality show, ambos cogitaram realizar uma luta física fora do confinamento. Pois bem, o tempo passou, e Zé Love não tirou a ideia da cabeça.

"Tá aceito", disparou o jogador de futebol, sem especificar o que estava falando, em dado momento da festa no reality show, na madrugada desta quinta-feira (19). Ao que Sacha se surpreendeu: "O quê? O boxe?". E o esportista respondeu: "Lógico, caralh*! Vamos marcar, vamos fazer um evento". "Você pediu e tá aceito", acrescentou ele. "Vamos, de verdade", afirmou o ator.

Quem vai ganhar a Fazenda?

A disputa pelo título de campeão de "A fazenda 16" — e pelo prêmio de R$ 2 milhões — está concentrada entre os atores Sacha Bali e Sidney Sampaio, como apontam enquetes atualizadas realizadas por diferentes sites e perfis nas redes sociais.



Os participantes, que concorrem ao posto de vencedor do programa ao lado de Gui Vieira e Yuri Bonotto, são os que mais movimentam torcidas acaloradas na internet. Nesta quinta-feira (19), a partir das 22h30, na Record, a apresentadora Adriane Galisteu revelará o resultado da votação — e o reality show chegará ao fim.

Na pesquisa feita pela coluna Play, do Globo, Sacha Bali aparece como favorito. Em todas as principais pesquisas na internet monitoradas pelo Globo, o ator de 43 anos desponta como o preferido do público. A única pessoa que pode tirar o prêmio dele é o rival Sidney Sampaio, como indicam as enquetes.



Até agora, o cenário é o seguinte, de acordo com a média da enquetes: enquanto Sacha tem 49,3% da preferência dos telespectadores, Sidney Sampaio figura com 34,09%. Na lanterninha, aparecem Yuri Bonotto, com 10,8%, e Gui Vieira, com 5,68%.

