Selena Gomez, Zendaya e Lady Gaga: veja lista de casamentos famosos mais aguardados de 2025

No mundo do entretenimento existe – entre várias outras coisas – glamour, shows, tapetes vermelhos, escândalos, divórcios e também… casamentos. Neste 2025, vários artistas mudarão o status de seus relacionamentos amorosos e substituirão “noivos” por “recém-casados ”. Veja a lista de celebridades que estão perto de dizer: “Sim”.

Selena Gomez e Benny Blanco

Era 2019 quando Selena Gomez estreou a música “I Can't Get Enough” com Tainy e J Balvin, produzida por Benny Blanco. Os dois fizeram diversas colaborações ao longo dos anos, mas o que poucos provavelmente pensavam era que, no final, passariam de colegas de trabalho a namorados. No final de dezembro de 2023, e após alguns rumores, a cantora confirmou o relacionamento através das redes sociais e logo depois postaram a primeira foto juntos.A





A cantora Selena Gomez ostenta seu anel de noivado com o produtor Benny Blanco — Foto: Reprodução

No dia 12 de dezembro de 2024, a atriz Emilia Pérez contou aos seus 422 milhões de seguidores no Instagram que estava noiva de Blanco. “A eternidade começa agora”, disse ela, e rapidamente sua amiga íntima Taylor Swift se candidatou para ser “a florista”. Sem dúvida, este será um dos casamentos mais importantes do ano.

Zendaya e Tom Holland

Eles são um dos casais preferidos do público e agora vão se tornar marido e mulher. Assim como aconteceu com Tobey Maguire e Kirsten Dunst e Andrew Garfield e Emma Stone, Zendaya e Tom Holland se cruzaram em 2016 no set de Homem-Aranha: De Volta ao Lar. Embora tenham negado várias vezes o namoro e até saído com outras pessoas, finalmente em 2021 foram vistos se beijando em um carro e não houve dúvidas.

O casal Zendaya e Tom Holland nos bastidores de Homem-Aranha com um modelo Contax T2 — Foto: Reprodução

Em 5 de janeiro, quase quatro anos depois de encobrir o relacionamento, Zendaya apareceu no tapete vermelho do Globo de Ouro usando um atraente anel de diamante no dedo anular esquerdo e gerou especulações sobre um possível casamento. Mais tarde, o TMZ confirmou o noivado e revelou que se tratava de uma proposta “romântica e íntima” entre o Natal e o Ano Novo. Segundo as fontes citadas pela mídia, como os atores estão com muitos projetos “vai demorar um pouco” até que comecem os preparativos.



Lady Gaga e Michael Polansky

“Minha mãe o conheceu e me disse 'Acho que acabei de conhecer seu marido' , e eu disse a ela 'Não estou pronta para conhecer meu marido!' “Eu nunca poderia imaginar que minha mãe… encontraria a pessoa mais perfeita para mim”, admitiu Lady Gaga à revista Vogue em outubro. Ela se referia ao relacionamento com o empresário Michael Polansky, que conheceu em dezembro de 2019 durante uma festa.





Lady Gaga e o namorado Michael Polansky no Festival de Veneza — Foto: Alberto Pizzoli/AFP

Rumores de noivado surgiram em julho, quando se tornou viral um vídeo em que, em plena Olimpíada de Paris, o primeiro-ministro francês, Gabriel Attal, vinha cumprimentar a cantora e ela lhe apresentava seu companheiro como “meu noivo”. Esta é a terceira vez que o cantor de “Judas” fica noivo. Ela quase se casou com o ator Taylor Kinney, seu namorado há quatro anos, e com o agente de talentos Christian Carino.

Dua Lipa e Callum Turner

Beverly Hills, janeiro de 2024. Uma estreia, uma festa e uma dança de “doces”. Esse foi o cenário em que se acenderam os alertas de um possível novo romance em Hollywood. Os protagonistas? A cantora Dua Lipa e o ator Callum Turner. Os boatos viraram certezas quando eles apareceram em público sem problemas se mostrando como casal.



Dua Lipa posa com Callum Turner — Foto: Reprodução



Mas, a cantora de “Dance The Night” não só começou e terminou o ano apaixonada, como, em uma postagem que compartilhou com seus quase 90 milhões de seguidores no Instagram na véspera de Natal, apareceu com um diamante no dedo anelar. “Eles estão noivos e não poderiam estar mais felizes”, disse uma fonte próxima ao casal ao The Sun, afirmando que “eles estão muito apaixonados e sabem que isso é para sempre”.

Adele e Rich Paul

Em julho de 2021, Adele escolheu um jogo da NBA para anunciar ao mundo que, após o divórcio do empresário Simon Konecki – pai de seu filho Angelo – ela reencontrou o amor. Quem roubou seu coração foi o agente esportivo Rich Paul.





Adele e o noivo, Rich Paul — Foto: Reprodução/Instagram

Em várias ocasiões surgiram especulações de que o casal disse sim, mas isso nunca foi confirmado. Por fim, a cantora de “Hello” esclareceu o estado do seu relacionamento no local onde se sente mais confortável: o palco. Em agosto de 2024, durante seu show em Munique, na Alemanha, um fã a pediu em casamento e ela ganhou gritos e aplausos de mais de 80 mil pessoas ao responder: “Não posso casar com você porque já vou me casar”.

Emma Roberts e Cody John

Após terminar seu casamento com o ator Garrett Hedlund, pai de seu filho Rhodes, em janeiro de 2022, Emma Roberts iniciou um relacionamento com o ator Cody John. Em agosto daquele ano, eles oficializaram o namoro com uma foto deles se beijando em um barco.





Emma Roberts e Cody John oficializaram seu relacionamento em agosto de 2022 — Foto: Reprodução/Redes sociais

No dia 16 de julho de 2024, o casal surpreendeu o mundo ao confirmar que levariam seu relacionamento para o próximo nível. “Coloquei isso aqui antes que minha mãe conte para todo mundo”, disse a protagonista de Scream Queens. Na foto que ela postou, ela se mostrou com o namorado usando um luxuoso diamante na mão esquerda.

Paris Jackson e Justin Long

A modelo Paris Jackson e o produtor musical Justin Long estão namorando desde 2022. Embora nos últimos anos tenham compartilhado diversas postagens nas redes sociais, sempre optaram por preservar a privacidade. Porém, no dia 6 de dezembro, aniversário dele, eles confirmaram por meio de uma postagem no Instagram que estavam noivos. Segundo a Vanity Fair, a proposta foi durante uma escapadela romântica para Budapeste, na Hungria.





Paris Jackson posa em clima de romance com produtor Justin Long — Foto: Reprodução/Instagram

“Viver a vida com você nesses últimos anos tem sido um turbilhão indescritível e eu não poderia sonhar com alguém mais perfeito para fazer tudo. Obrigado por me deixar ser seu . Eu te amo”, disse a filha de Michael Jackson . Suas palavras foram acompanhadas por várias fotos dos dois, incluindo uma em que Long podia ser visto ajoelhado na frente dela com uma caixa na mão contendo o anel.

