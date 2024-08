A- A+

Um dos maiores nomes da TV brasileira, Silvio Santos faleceu aos 93 anos neste sábado. Como principal nome do SBT, o empresário e apresentador construiu sua trajetória à frente e por trás das câmeras. Nos últimos anos, com a saúde já debilitada, ele acabou cedendo espaço na programação do canal para sua filha, Patrícia Abravanel.

Ao lado de Patrícia, por sinal, Silvio viveu uma experiência traumática que será tema de filme em breve. "Silvio", com direção de Marcelo Antunez e com Rodrigo Faro na pele do apresentador, usa o sequestro sofrido por Silvio e sua filha, em 2001, como fio condutor para uma cinebiografia que promete resgatar importantes momentos da vida do fundador do SBT.





Com roteiro de Anderson Almeida, "Silvio" chega aos cinemas brasileiros no dia 12 de setembro. Johnnas Oliva, Vinícius Ricci, Fellipe Castro, Marjorie Gerardi, Eduardo Reyes, Bruna Aiiso, Duda Mamberti, Lara Córdula, Adriana Londoño, Polliana Aleixo e Paulo Gorgulho completam o elenco principal da produção.

Relembre o caso

O drama da família de Silvio Santos começou no dia 21 de agosto de 2001, quando seis homens invadiram a mansão do empresário, no bairro do Morumbi, em São Paulo, e sequestraram Patrícia, uma das seis filhas do apresentador do SBT. Para render o segurança que cuidava do portão, dois bandidos vestiram o uniforme dos Correios e disseram que tinham uma encomenda para entregar. Depois de imobilizar o vigia, eles abriram o portão da garagem para os outros criminosos entrarem.

Patrícia, que tinha então 23 anos, estava saindo para a faculdade, mas foi rendida no local e levada pelos sequestradores no carro dela, um Passat importado. Depois de sete dias de muita tensão, a estudante foi libertada às 2h da madrugada de 28 de agosto de 2001. De acordo com informações da época, a família pagou um resgate de 500 mil reais. Em uma entrevista na varanda de casa, Patrícia deu graças a Deus por ter sido libertada e falou até que perdoava seus sequestradores.

Com a filha de volta, Silvio Santos, na época aos 71 anos, voltou aos seus afazeres como apresentador, mas o clima de tranquilidade não durou quase nada.

Dois sequestradores tinham sido presos horas depois de Patrícia ter sido libertada, mas a polícia ainda procurava outros dois criminosos. No dia 29 de agosto, o bandido Fernando Dutra foi descoberto num flat em Barueri, mas ele matou dois policiais que armaram uma emboscada para captura-lo e fugiu escorregando em um vão do lado de fora do edifício. Ferido com um tiro nas nádegas, o sequestrador percorreu 22 quilômetros até o Morumbi e se escondeu em um terreno baldio perto de Silvio.

De madrugada, Fernando ligou duas vezes para o celular pré-pago que ele e seus comparsas tinham deixado na mansão de Silvio no dia do rapto de Patrícia, para se comunicar com a família da vítima. Pelo telefone, o criminoso disse para o dono do SBT que estava com medo de morrer depois de matar dois policiais e chegou a pedir ao empresário um advogado pra se defender na Justiça. Quando o apresentador negou a ajuda, o bandido ameaçou dizendo que tomaria outras providências.

Por volta das 7h da manhã do dia 30 de agosto de 2001, Silvio estava fazendo ginástica em sua casa quando Dutra voltou àquele que era o local do primeiro crime armado com revólver calibre 38 e uma pistola automática. A mulher e quatro filhas do dono do SBT estavam na mansão e ficaram em pânico, mas assim que a polícia chegou, elas aproveitaram uma distração do bandido e fugiram para a casa de um vizinho. Silvio ficou sozinho com o criminoso durante mais de sete horas.

O sequestro foi acompanhado de perto por todas as emissoras de TV na época. A Globo mostrou o primeiro flash ao vivo às 8h40, durante o programa "Mais Você", da apresentadora Ana Maria Braga, mas a partir das 9h começou a transmitir tudo direto do local, com o jornalista Carlos Nascimento comentando o caso do estúdio. O SBT também acompanhou o desenrolar do sequestro com dezenas de profissionais trabalhando na cobertura, liderada pelo apresentador Ratinho no estúdio.

Enquanto manteve Silvio Santos refém, com a casa cercada por atiradores de elite da polícia, Dutra fez várias exigências. Primeiramente, disse que queria um helicóptero para fugir da casa. Depois, exigiu a presença de seu pai para se entregar e, mais tarde, avisou que só se renderia diante de Geraldo Alckmin. O então governador chegou no local do crime pouco antes das 14h, e o bandido aceitou se entregar. Antes, tomou um banho e ganhou roupas limpas do apresentador do SBT.

Os demais sequestradores foram condenados a penas de 15 até 19 anos de prisão, mas, antes mesmo de seu julgamento, em janeiro de 2002, Dutra morreu devido a uma infecção generalizada provocada por um ferimento nas costas que não tinha sido tratado devidamente. Os advogados dele processaram o Estado alegando que seu cliente tinha sido assassinado, mas isso não foi comprovado no inquérito aberto sobre o caso.

