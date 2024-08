A- A+

LUTO Silvio Santos estava internado há 17 dias no Hospital Albert Einstein, em SP Em julho, apresentador, que tinha 93 anos, havia apresentado quadro de influenza

Silvio estava internado há 17 dias, no hospital Albert Einstein, em São Paulo. Segundo o SBT, ele deu entrada na unidade no dia 1º de agosto para realizar exames que não podiam ser feitos em casa. Em julho, o empresário teve um quadro de H1N1 em julho.

Na época, o SBT negou que o apresentador estivesse internado. Depois, a assessoria admitiu que ele estava hospitalizado com influenza A. A causa da morte ainda não foi divulgada, assim como informações sobre velório e enterro.

Neste sábado, o SBT postou em redes sociais uma homenagem ao apresentador.

"Hoje o céu está alegre com a chegada do nosso amado Silvio Santos. Ele viveu 93 anos para levar felicidade e amor a todos os brasileiros. A família é muito grata ao Brasil pelos mais de 65 anos de convivência com muita alegria.





Para nós, o Senor Abravanel é ainda mais especial e somos muito felizes pelo presente que Deus nos deu e por todos os momentos maravilhosos que tivemos juntos. Aquele sorriso largo e voz tão familiar será para sempre lembrada com muita gratidão.

Descansa em Paz que vc sempre será eterno em nossos corações", escreveu o canal, que tinha programado uma homenagem ao empresário neste domingo, durante o Programa Silvio Santos com Patrícia Abravanel.

