Simone vem ao Recife em agosto, encerrando a turnê "Tô Voltando"; ingressos estão à venda

Depois de um ano de celebrações pelos seus 50 anos de carreira, a cantora Simone volta ao Recife no próximo dia 17 de agosto, para uma apresentação única no Teatro Guararapes. Desta vez, ela vem encerrar a turnê “Tô Voltando”, que percorre o Brasil celebrando suas bodas de ouro artísticas.

“Tô Voltando” faz um retrospecto das cinco décadas de trajetória de Simone, com um repertório que atravessa grandes clássicos e hits que marcaram sua história. Canções de Milton Nascimento, Ivan Lins, Sueli Costa, João Bosco, Martinho da Vila, Gonzaguinha e Chico Buarque costuram o roteiro do show.



Os ingressos já estão à venda no site CeconTickets e na bilheteria do teatro.

Estarão presentes no show canções como “O Que Será (À Flor da Terra)” (Chico Buarque), “Jura Secreta” (Sueli Costa/ Abel Silva), “Começar de Novo” (Ivan Lins/ Vitor Martins), “Encontros e Despedidas” (Milton Nascimento/ Fernando Brant), “De Frente pro Crime” (João Bosco/ Aldir Blanc) e, claro, “Tô Voltando” (Maurício Tapajós/ Paulo César Pinheiro).

E uma interpretação inédita está no show de Simone: “Divina Comédia Humana”, canção que Belchior escreveu para a cantora lançar em “Face a Face” (1977), mas que acabou ficando de fora do álbum.

Sob a batuta do pernambucano Pupillo, a banda de “Tô Voltando” conta com os jovens músicos Fábio Sá (baixo), Filipe Coimbra (guitarra e violão), Chico Lira (teclados), Ronaldo Silva (bateria) e André Siqueira (percussão).

SERVIÇO

Simone em “Tô Voltando”

Quando: 17 de agosto, às 20h

Onde: Teatro Guararapes/Centro de Convenções de Pernambuco | Av. Professor Andrade Bezerra, s/n, Salgadinho - Olinda/PE

Ingressos: a partir de R$ 100, à venda no CeconTickets e na bilheteria do teatro

