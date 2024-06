A- A+

Tamayo Perry Ator de Piratas do Caribe morto por tubarão no Havaí era surfista profissional e salva-vidas Segundo revista especializada, esse seria o primeiro caso de um surfista profissional morto por ataque de tubarão no Havaí

Ator da franquia 'Piratas do Caribe', Tamayo Perry foi encontrado em uma praia no Havaí com ferimentos de mordidas de tubarão.

O astro de Hollywood, que também é um ícone do surfe e salva-vidas, foi visto surfando na costa de Goat Island, perto de Laie, antes de ser localizado pelo Serviço Médico de Emergência de Honolulu.

Tamayo Perry nasceu em 1975, e cresceu no lado este de Oahu, também no Havaí.

Começou a surfar aos 12 anos, e durante a sua juventude tornou-se melhor amigo de Jack Johnson, que mais tarde se tornaria o reconhecido cantor pop.

Desde essa altura era visto como um surfista promissor, apesar de, durante algum tempo, a falta de patrocínios o levar a ter que pedir pranchas emprestadas.

O seu estilo combinava características dos seus dois surfistas preferidos, Gerry Lopez e Tom Carroll. Em 2002, Perry foi nomeado pela revista Surfing como "o mais provável de conseguir o tubo do ano".

Na carreira de ator, ele já participou de renomadas produções hollywoodianas, como quatro filmes da saga "Piratas do Caribe", além de "As Panteras Detonando" e dos seriados "Lost" e "Hawaii Five-O".

Desde 2016, ele trabalhava como socorrista para a Agência de Segurança Oceânica de Honolulu.

Nas redes sociais, o ator compartilhava diversas imagens de sua vida nas ondas, fotos que representam sua religiosidade, e cliques de Emilia Perry, sua esposa.

Morte

A morte de Perry é a segunda causada por ataque de tubarão na região, no intervalo de um mês. As autoridades informaram que o corpo do ator sofreu mais de uma mordida.

Segundo a revista "Stab", esse seria o primeiro caso de um surfista profissional morto por ataque de tubarão no Havaí.

Em um comunicado, o chefe interino de segurança oceânica, Kurt Lager, afirmou que “Tamayo Perry era um salva-vidas amado por todos, bem conhecido no North Shore, um surfista profissional conhecido mundialmente. Ele amava mais todos os outros.

Nossas condolências vão para a família de Tamayo e para todo o salva-vidas Ohana. Pedimos um pouco de privacidade para sua família neste momento".

Veja também

PROVOCAÇÃO Dave Grohl alfineta Taylor Swift durante show do Foo Fighters: "Tocamos de verdade"