"Uma Canção para Tom Zé": projeto traz músicas do baiano de Irará em formato acústico

A- A+

Do desejo de uma admiradora em homenagear seu ídolo, nasceu uma obra que ganhou o mundo, nesta sexta (24). “Uma Canção para Tom Zé”, álbum digital que acaba de chegar às plataformas digitais, é desdobramento de espetáculo idealizado, produzido, roteirizado e dirigido pela atriz Ana Beatriz Nogueira.

A obra musical, que chega às plataformas pelo selo Biscoito Fino, conta com 12 canções do tropicalista de Irará (BA), 88 anos, vertidas em formato acústico pela dupla Gabriel Rojas (voz e piano) e Luan Carbonari (voz e violão), dois jovens multi-instrumentistas de São Paulo.

O álbum reproduz o espetáculo criado por Ana Beatriz Nogueira, que estreou em março de 2023, no Rio de Janeiro.

“Há anos eu tenho vontade de fazer algo para o Tom Zé. Uma expressão artística para demonstrar a minha imensa admiração por ele, pelo compositor que ele é. Eu sou atriz, não sou compositora: fiz ‘Uma canção para o Tom Zé’ mesmo sem ser esse o meu ofício. Sendo atriz, a música está no meu trabalho, amo música. Dirigi “Pelo Sabor do Gesto”, da Zélia Duncan, “Extravios”, de Leila Pinheiro, que eu também roteirizei e produzi. Já dirigi jovens, adoro conhecer jovens músicos, jovens atores, jovens artistas. Adoro unir as pontas desse barbante, todo o caminho que une uma coisa à outra”, conta a atriz.

Ana Beatriz Nogueira conheceu Gabriel e Luan através de vídeos na internet.



“Imaginei que seria muito bonito os dois cantarem para gerações que talvez não tenham tanto contato com o tesouro que é a existência do Tom Zé. Algo mais acústico, onde melodia e letra pudessem ser escutadas com calma, para quem não conhece, através de dois jovens”, conta a atriz.

O repertório foi baseado em uma pré-seleção de Ana Beatriz Nogueira, somada às sugestões dos dois músicos. O espetáculo, então, estreou em março de 2023, no Clube Manouche, Rio de Janeiro (RJ), com a presença de Tom Zé.

“Trouxe o Tom Zé e a Neuza Martins para assistirem, porque “Uma canção para o Tom Zé” sem ele, perderia toda a graça.”, conta Ana Beatriz.

Na plateia, também estava a produtora Ana Basbaum, que foi quem sugeriu à Biscoito Fino registrar em estúdio o repertório daquele show.

O álbum foi gravado em dois dias, com o mesmo repertório do show e a direção artística de Ana Beatriz Nogueira.

A capa do álbum é assinada por Alexandre Castro e é inspirada nas capas criadas pelo designer e ilustrador César Villela para os discos da gravadora Elenco, nos anos 1960.



“Agora, eu estou fazendo uma outra ‘Canção para o Tom Zé, através do álbum gravado pela Biscoito Fino, que, para mim, só faz coisas especialíssimas e de altíssima qualidade. É lindo tudo isso estar acontecendo. E é a realização de um sonho meu para Tom Zé, por Tom Zé, por causa do Tom Zé”, finaliza Ana Beatriz Nogueira.



Videoclipe

Junto com o álbum "Canção para Tom Zé" – e como parte do projeto, também – foi lançado, às 11h desta sexta (24), o videoclipe da canção "Augusta, Angélica e Consolação", que está disponível no Youtube





Veja também