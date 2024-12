Walter Salles está nos créditos de três dos dez filmes mais vistos no Brasil

A- A+

Que Walter Salles é diretor do sucesso de público e crítica "Ainda Estou Aqui" todo mundo sabe. Mas o cineasta carioca também está envolvido com outros dois longas em cartaz nos cinemas brasileiros. No momento, Waltinho, como é conhecido pelos mais próximos, está nos créditos de três dos dez filmes mais assistidos no Brasil.

Além de diretor de "Ainda Estou Aqui", segundo filme mais visto no Brasil no último fim de semana, com público acumulado de 2,2 milhões de espectadores, Salles é produtor e supervisor artístico da animação "Arca de Noé", de Sérgio Machado, oitavo filme mais visto da semana. Inspirado em obra de Vinícius de Moraes, o longa já foi visto por 348 mil pessoas no país.





E não para por aí. Salles também é roteirista, ao lado de Isabel Coixet e Rafa Russo, do drama "A Contadora de Filmes", que estreou na nona colocação nas bilheterias brasileiras com pouco mais de 2 mil ingressos vendidos.

Confira os 10 filmes mais vistos no Brasil no fim de semana:

"Moana 2"

"Ainda Estou Aqui"

"Gladiador 2"

"Wicked"

"Venom — A última rodada"

"Operação Natal"

"Herege"

"Arca de Noé"

"A Contadora de Filmes"

"O Quarto ao Lado"

