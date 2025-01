A- A+

Investimentos Aena anuncia construção de espaço intermodal e novos investimentos para o Aeroporto do Recife Empresa também apresentou um balanço do ano de 2024 e expansão estrutural do aeroporto

O Aeroporto Internacional do Recife segue se consolidando como um dos principais hubs aéreos do Nordeste e do Brasil, destacando-se pelo aumento de operações, passageiros e novos investimentos. A Aena Brasil, empresa responsável pela administração do aeroporto, anunciou a construção de um espaço intermodal no antigo terminal.

"A grande novidade aqui é sobre o terminal antigo, que será o intermodal. Para nós, isso também representa uma mudança, um paradigma que conseguimos quebrar. O desenvolvimento imobiliário, tanto na área pública, que chamamos de área mais próxima à cidade, quanto na área militar, também está em grande expansão”, explicou o diretor do Aeroporto do Recife, Diego Moretti.

Ainda segundo Moretti, a ideia do intermodal é trazer acolhimento ao que o passageiro. Queremos que ele tenha a oportunidade de ver a Praça William Marques, que é um patrimônio.

A obra também visa a melhor comodidade dos passageiros no desembarque e com os serviços de mobilidade como táxi, aplicativos de transporte e de turismo.

O secretário de Turismo e Lazer do Recife, Thiago Angelus, comentou sobre Aena Brasil somando-se ao trabalho da gestão municipal em promover o turismo local.

“A Aena tem feito um trabalho brilhante na expansão e evolução do aeroporto, o que potencializa os esforços da prefeitura em atrair turistas e eventos para Recife.”

Segundo Angelus, o trabalho integrado entre a prefeitura e a Aena tem sido estratégico. Ele citou como exemplo a recente inauguração do voo Recife-Porto, fruto de negociações realizadas ao longo de um ano.

“São iniciativas como essa que canalizam mais turistas para a cidade, fortalecendo o fluxo via aeroportos e outros meios de transporte”, ressaltou.

Números

Em 2024, o terminal movimentou 9,6 milhões de passageiros, registrando um crescimento de 6,1% em relação ao ano anterior, e realizou 91,3 mil operações, com aumento de 8%.

A Aena destinou R$ 2 bilhões para obras em seus aeroportos no Nordeste, dos quais 60% foram direcionados para o Aeroporto do Recife.



As reformas, concluídas em dezembro de 2023, proporcionaram melhorias significativas, incluindo a ampliação das áreas de embarque e desembarque internacional, aumento de 60% na capacidade operacional e expansão de 40% no terminal de passageiros.

