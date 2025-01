A- A+

Aeroportos Aena bate recorde global com 438 milhões de passageiros em 2024 No Brasil, movimentação cresceu 5,6%, com destaque para os aeroportos de Congonhas e Recife

A Aena encerrou 2024 com um marco histórico ao movimentar mais de 438 milhões de passageiros em sua rede global de aeroportos. No Brasil, a concessionária, responsável pela gestão de 17 terminais, registrou um total de 43,3 milhões de passageiros, crescimento de 5,6% em relação a 2023.O país também teve mais de 480 mil pousos e decolagens, alta de 5%.



O Aeroporto de Congonhas liderou a movimentação entre os terminais brasileiros geridos pela Aena, com 23,1 milhões de passageiros, um aumento de 4,5%. Foram realizadas 234,5 mil operações de pousos e decolagens, representando alta de 1,6%. No Recife, o terminal movimentou 9,6 milhões de passageiros, crescendo 6,1%, e registrou 91,3 mil operações, alta de 8%.



Outros destaques incluem os aeroportos de Maceió, que teve crescimento de 14,2% em embarques e desembarques, totalizando 2,7 milhões de passageiros, e João Pessoa, com alta de 12,2%, alcançando 1,6 milhão de viajantes. Em termos percentuais, Uberaba liderou o crescimento com 22% a mais de passageiros (100.255 no total), seguido por Carajás, que cresceu 21,9% (216.803), e Santarém, com aumento de 17,9% (523.670).



O Brasil segue como destaque global para a Aena, com quatro aeroportos entre os 20 mais movimentados da operadora: Congonhas (5º), Recife (10º), Maceió (17º) e João Pessoa (20º).





Movimentação global

No cenário internacional, os aeroportos espanhóis movimentaram mais de 309 milhões de passageiros em 2024, alta de 9,2% em relação a 2023 e de 12,4% frente a 2019, último ano antes da pandemia de Covid-19.

Madri e Barcelona lideraram a movimentação na Espanha, com 66 milhões e 55 milhões de passageiros, respectivamente. No Reino Unido, o Aeroporto de Londres-Luton também apresentou crescimento, movimentando 16,7 milhões de passageiros, alta de 3,3% em relação ao ano anterior.

