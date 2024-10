Apple se prepara para lançar versão atualizada do iPhone SE

A- A+

A Apple, que acabou de lançar iPhone 16, está se preparando para anunciar um novo telefone de baixo custo no início do próximo ano, junto com iPads atualizados. A empresa está próxima de iniciar a produção de um iPhone SE atualizado — codinome V59 — que se tornará seu novo modelo de entrada, de acordo com pessoas que conhecem o assunto.

A Apple também está planejando fabricar novos modelos de iPad Air e teclados para serem lançados mais ou menos na mesma época, disseram as fontes, que pediram para não serem identificadas porque os planos não são públicos.

O lançamento marcará a primeira atualização do iPhone SE desde 2022, quando a Apple adicionou a capacidade 5G ao dispositivo. Com o modelo mais recente, a Apple se afastará do antigo design do botão home e fará a transição para uma tela de borda infinita.

A reformulação do SE ajudará a Apple a competir no mercado de smartphones de baixo custo, onde enfrenta forte concorrência de dispositivos Android — especialmente na China. O modelo atual custa US$ 429, que é centenas de dólares a menos que o iPhone padrão, mas mais caro que muitos de seus concorrentes.

Modernizar o SE para que ele se pareça mais com seus irmãos mais sofisticados deve ajudar a atrair compradores com orçamento limitado e potencialmente recuperar a participação de mercado perdida para marcas como Huawei e Xiaomi.

Espera-se que o novo telefone SE seja compatível com o Apple Intelligence, um futuro conjunto de ferramentas de IA que também funcionará com o iPhone 16 e as versões de ponta do iPhone 15 do ano passado. O novo modelo se assemelhará ao iPhone 14, incluindo o entalhe na parte superior. O SE atual é mais parecido com o iPhone 8, a última versão padrão a incluir um botão home.

Um porta-voz da Apple, sediada em Cupertino, Califórnia, não quis comentar.

Os novos modelos do iPad Air - com codinome J607 e J637 - se concentrarão em melhorias internas. A Apple também está preparando uma versão atualizada do acessório Magic Keyboard, com o codinome R307 e R308, para as versões de 11 e 13 polegadas do novo Air. Isso trará alguns dos recursos do teclado do iPad Pro para o mercado.



No início deste ano, a Apple atualizou a linha Air com um chip M2 e adicionou a opção de tela de 13 polegadas. Um novo iPad mini — codinome J410 — também está a caminho, potencialmente até o final de 2024.

Uma versão renovada do iPad Pro foi lançada ao mesmo tempo que o iPad Air deste ano, mas esse dispositivo mais sofisticado inclui um processador M4 que ainda não chegou a outros modelos. Isso significa que uma atualização é menos urgente, pois o chip já está uma geração à frente.

Além do novo iPhone SE e dos iPads, a Apple também está renovando sua linha de computadores Mac. Os modelos atualizados este ano incluirão um Mac mini renovado, bem como MacBook Pros e iMacs atualizados. Eles contarão com o processador M4 e destacarão os recursos do Apple Intelligence. O chip M4 chegará ao MacBook Air, Mac Studio e Mac Pro em 2025.

