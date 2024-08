Número 2 de Haddad diz que arcabouço fiscal vai ser mantido até 2026 'custe o que custar'

A- A+

O secretário-executivo do Ministério da Fazenda, Dario Durigan, afirmou, nesta terça-feira (6), que o governo vai manter o arcabouço fiscal até 2026, “custe o que custar”, a pedido do presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

"Recentemente a gente teve algumas reuniões com o presidente que a gente retirou cinco encaminhamentos importantes. O primeiro foi ter o arcabouço fiscal até 2026, custe o que custar, como o ministro Haddad disse à imprensa na sequência da reunião a pedido do presidente Lula", afirmou o secretário-executivo da Fazenda.

O ministro em exercício — já que Fernando Haddad está de férias até esta quinta-feira — participou de seminário da Confederação Nacional da Indústria (CNI).

No evento, Durigan também reafirmou o compromisso do governo com o equilíbrio das contas públicas.

"A Fazenda não abre mão de ter o equilíbrio das contas públicas. Gostaríamos de ter feito antes. Não foi possível. Vamos fazer esse ano, no ano seguinte. Não abrimos mão. Isso vai dar tranquilidade econômica para o país manter uma taxa de juros mais baixa, gerar emprego, gerar estabilidade, aumentar o fluxo da balança comercial", disse o secretário-executivo.

Para isso, o governo anunciou em julho, o bloqueio de R$ 11,2 bilhões e o contingenciamento de R$ 3,8 bilhões no Orçamento de 2024. A medida foi tomada para cumprir as regras do arcabouço fiscal e preservar a meta de déficit zero das despesas públicas prevista para o fim do ano.

Autonomia do Banco Central

O secretário-executivo da Fazenda também defendeu a autonomia do Banco Central (BC) nesta terça.

Segundo o número 2 de Haddad, a transição do atual presidente da autoridade monetária, Campos Neto, será “tranquila” e "sem arroubo político" para evitar reações no mercado.

"Fazer a transição da autoridade monetária também com responsabilidade, sem arroubo político. Somos a favor da autonomia do Banco Central. A autonomia do Banco Central garante que não haja oposição política no Banco Central, que haja diálogo técnico, que haja entendimento, isso é muito importante", ressaltou Durigan.

Veja também

bolsa de valores Bolsas da Europa fecham majoritariamente em baixa, em contexto de instabilidade e varejo fraco